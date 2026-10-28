"Quem vive melhor no Funchal?", questiona JPP

Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP) na Câmara Municipal do Funchal fazem um balanço negativo do primeiro ano de mandato da maioria PSD/CDS, considerando que se tratou de "um ano perdido", sem medidas concretas para melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

Em comunicado, Fátima Aveiro e António Trindade lançam uma pergunta à população: "Algum funchalense, empresário, trabalhador ou jovem consegue dizer que hoje vive melhor na cidade?"

Os eleitos apontam o agravamento do custo de vida e as dificuldades no acesso à habitação como problemas que continuam sem resposta, acusando o executivo municipal de não aproveitar o aumento das receitas fiscais para apoiar as famílias.

"Há uma persistente teimosia em não aplicar a receita a mais, proveniente dos impostos pagos por todos nós, e aplicar essa receita na construção de mais habitação pública e no apoio às famílias mais carenciadas", criticam.

O JPP acusa ainda a maioria PSD/CDS de não ter autonomia política, afirmando que a Câmara "governa sob as orientações da Quinta Vigia".

Os vereadores lamentam também que todas as propostas apresentadas pelo partido ao longo deste primeiro ano tenham sido rejeitadas pela maioria.

Entre as medidas defendidas pelo JPP estão o aumento dos apoios ao arrendamento, a disponibilização de terrenos para habitação pública, a melhoria da limpeza urbana e do saneamento, o reforço dos transportes públicos e a criação de mecanismos de maior transparência municipal.

Fátima Aveiro e António Trindade defendem que estas propostas poderiam contribuir para aliviar as dificuldades das famílias e melhorar os serviços prestados à população, insistindo que a autarquia deve dar prioridade aos problemas que afectam diariamente os funchalenses.