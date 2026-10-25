Planeamento ajuda orçamento equilibrado no Natal

Com a chegada do mês de Setembro, eis que algumas lojas começaram a encher-se de artigos de Natal. Entre bolas, pinheiros, bonecos de neve e o Pai Natal, muitos madeirenses comentaram que era demasiado cedo para se começar a comercializar este tipo de artigos. Tendo esse como ponto de partida, fomos escutar a DECO (Defesa do Consumidor) e fica patente que o melhor mesmo é planear e antecipar para garantir um orçamento equilibrado.

“Ao comprarmos antecipadamente podermos aproveitar descontos, promoções (quando sejam verdadeiras promoções) na compra dos bens e serviços, comparar preços e evitar compras a última da hora, muitas vezes por impulso e pouco ponderadas ou na época natalícia, considerando o aumento dos preços de muitos bens nesta altura do ano devido ao aumento da procura”, indica Elisabete Policarpo, jurista do Gabinete de Protecção Financeira da DECO.

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