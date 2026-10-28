O cheiro a Natal já se sente no ar... e na Decoreve

Embora o mês de Outubro ainda não tenha terminado, quem passa pela fachada da Decoreve é imediatamente transportado para a magia do Natal. As árvores ganham vida com ornamentos vistosos, apontamentos em dourado e os clássicos tons de vermelho, detalhes que os madeirenses bem sabem que anunciam a chegada das festas.

No interior da loja, o ambiente torna-se ainda mais acolhedor. O brilho e as fragrâncias das velas envolvem-nos, enquanto os anjos, Pais Natais, fitas e folhagens ocupam o seu lugar de destaque. Não faltam também as figuras do presépio, que nos devolvem ao significado mais puro e intemporal desta época.

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A nova coleção da Decoreve é uma experiência para despertares todos os sentidos, através das texturas, dos aromas, da luz e do calor de cada elemento. É impossível sair sem imaginar como cada detalhe poderá transformar a sua casa num cenário de pura magia.

Visite a loja, situada na Rua Vale D’Ajuda, para ficar a conhecer as novidades.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

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