Veja quem está nas bancadas a assistir ao Nacional-Braga
Alvinegros chegam ao intervalo a vencer por 1-0
Percorra a fotogaleria e veja alguns dos rostos que acompanham o Nacional-Braga na Choupana.
O Estádio da Madeira recebe, este domingo, o encontro entre o Nacional e o Sporting de Braga, relativo à 9.ª jornada da I Liga, com adeptos das duas equipas a acompanharem as incidências da partida nas bancadas da Choupana.
Entre cachecóis, camisolas e manifestações de apoio, as objectivas do DIÁRIO registaram vários momentos nas bancadas, onde não faltam famílias, grupos de amigos e adeptos de diferentes gerações.
Dentro das quatro linhas, o Nacional chegou ao intervalo em vantagem, por 1-0, graças a um golo de Miguel Baeza, apontado aos 19 minutos, após assistência de Song Min-Kyu.
João Henriques já observa o Nacional na Choupana
Novo treinador dos alvinegros acompanha o encontro no Estádio da Madeira contra o Sporting de Braga e deverá ser apresentado oficialmente esta segunda-feira
O encontro conta ainda com a presença de João Henriques, futuro treinador dos alvinegros, que assiste à partida a partir da bancada, antes da apresentação oficial prevista para esta segunda-feira.