Foi inaugurada, esta tarde, na Escola Secundária Francisco Franco, a exposição intitulada ‘Autonomia da Madeira- da Revolução às Primeiras Eleições Regionais (1974/1976), exposição que aborda a história da construção da autonomia política da Madeira, desde as reivindicações anteriores ao 25 de Abril até às primeiras eleições regionais de 1976. A mostra é uma iniciativa da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril e pretende dar a conhecer os acontecimentos e os protagonistas de um dos períodos mais marcantes da história da Madeira.

A escolha de uma escola para acolher a primeira apresentação é, segundo a secretária regional da Educação, Elsa Fernandes – presente na inauguração da exposição –, um bom meio para aproximar as gerações mais jovens deste capítulo da história madeirense e estimular, assim, a reflexão sobre a democracia.

“50 anos é muito tempo e, como dizia o director da Escola Francisco Franco, este tempo está muito distante dos nossos jovens. Os nossos jovens usufruem em pleno da liberdade e muitos deles não sabem a origem dessa liberdade. Não sei se este é um tema que seja muito próximo dos nossos jovens ou que lhes despertem grande atenção se não forem os adultos que estão próximos a chamarem a atenção para isso. Gostava muito que esta exposição estivesse em todas as escolas para que os jovens madeirenses soubessem o que nós conquistamos nestes 50 anos.”