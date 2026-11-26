O Laboratório de Automação e Robótica da Universidade do Minho, em Guimarães, está transformado, até sexta-feira, numa oficina de brinquedos eletrónicos adaptados a crianças com paralisia cerebral e com necessidades específicas, foi hoje anunciado.

Em declarações à Lusa, o investigador António Ribeiro, um dos dinamizadores do projeto, adiantou que os brinquedos em causa são, essencialmente, "peluches que dançam" quando acionado um pequeno botão que têm nas mãos.

"Muitas vezes, crianças com paralisia cerebral têm dificuldade em acionar esse botão, pelo que na nossa 'oficina' substituímos esse botão por um interruptor externo que pode ser acionado com o pé, o pescoço ou o cotovelo", explicou.

Os brinquedos a adaptar são oferecidos pela Câmara de Guimarães, enquanto uma empresa privada oferece os componentes eletrónicos necessários à adaptação.

A iniciativa começou em 2006 e vai agora na sua 20.ª edição.

Por ano, são transformados entre 50 a 80 brinquedos na "fábrica" da Universidade do Minho.

"Os brinquedos eletrónicos que estão à venda já adaptados são muito caros, tornando-se inacessíveis para muitas famílias. Com o nosso projeto, queremos apenas e só permitir que crianças com limitações possam usufruir de algo tão simples, mas tão importante, como brincar", disse ainda António Ribeiro.

O trabalho de adaptação é feito por alunos e professores do Laboratório de Automação e Robótica.

"Cada um dá o tempo que pode dar e, com a colaboração de todos, conseguimos fazer a diferença para muitas crianças nesta época de Natal", acrescentou aquele investigador.

A entrega dos brinquedos está marcada para 02 de dezembro, na Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães, no distrito de Braga.