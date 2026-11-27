O percurso inicialmente delineado para a Rampa Cassiano's Car - Cidade de Machico foi alterado, uma vez que o troço superior da ER 224 está em recuperação após os danos sofridos devido à passagem da tempestade Charles.

"Foram ponderados adiamentos mas a realização de outra importante prova no fim de semana seguinte e a proximidade do Natal inviabilizaram tais hipóteses", aponta a organização, que está a cargo do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e da Comissão Organizadora.

O novo traçado já está delineado e a organização espera que "seja do agrado dos concorrentes e do muito público que sempre costuma assistir ao evento".

A Rampa terá uma extensão de 4,90 km, com uma inclinação de 9% e um desnível de 440 metros entre a partida e a meta. As subidas terão partida na ER 224, após o entroncamento com um arruamento interior da Matur, prossegue na ER 224 até ao entroncamento com a Est. Nova Queimada, onde vira à esquerda. Daí, segue até ao Cam. Madeira e ao Cam. Lugarinho. Sobe então para a Est. Cardais, onde termina, na recta antes do entroncamento com a ER 224.