Todas as canções que vão competir no Festival da Canção 2027 serão escolhidas por concurso e apresentam-se uma única vez ao vivo, visto que deixa de haver semifinais, de acordo com o regulamento do concurso promovido pela RTP.

Nos últimos anos, parte dos compositores dos temas a concurso eram artistas e bandas convidados pela RTP. Na edição deste ano isso aconteceu com oito das canções. Além disso, houve seis canções escolhidas por concurso, uma por proposta dos vencedores da edição anterior e uma outra escolhida pelo público.

De acordo com o regulamento da edição de 2027, a 61.ª do concurso, disponível no 'site' oficial da estação pública, "a RTP selecionará 16 autores através do envio voluntário de canções originais e inéditas, com a duração máxima de três minutos", podendo concorrer cidadãos de nacionalidade portuguesa, que vivam ou não em território nacional, ou cidadãos estrangeiros residentes em Portugal.

As canções podem ser enviadas até às 23:59 de segunda-feira, dia 30 de novembro.

O regulamento estabelece, por exemplo, que "as letras [das canções] não poderão conter mensagens políticas ou religiosas, incitar à violência de qualquer tipo ou a qualquer tipo de ódio ou discriminação, nem conter linguagem imprópria".

As 16 canções que irão competir no Festival da Canção 2027 serão escolhidas por um júri com cinco elementos, "ligados ao mundo da música e/ou da comunicação", cujos nomes serão divulgados mais tarde.

Este ano, à semelhança de anos anteriores, o concurso teve duas semifinais e uma final, transmitidas em direto pela RTP, mas em 2027 "culminará na transmissão televisiva de um programa único, realizado em território nacional, em 06 de março de 2027".

Na apresentação ao vivo "cada canção concorrente não poderá ter mais de seis elementos em palco, sejam eles cantores, instrumentistas, coros, bailarinos ou outros performers", e "não é permitido o uso de processadores de voz, como Auto-Tune ou Vocoder com o objetivo de alterar ou modificar a voz original interpretada ao vivo".

A escolha do vencedor acontecerá através do sistema de votação habitual na final do concurso: metade da pontuação é atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público.

Em caso de empate, continua a prevalecer a escolha do público.

Tal como em edições anteriores, em 2027 o autor da canção vencedora recebe um prémio de 1.500 euros, e a canção "fica habilitada a representar a RTP no Festival Eurovisão da Canção", que no próximo ano acontecerá na Bulgária.

Burgas, junto ao Mar Negro, foi a cidade escolhida para receber a 71.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, nos dias 11, 13 e 15 de maio de 2027.

As edições mais recentes do Festival Eurovisão da Canção têm sido marcadas pelo conflito israelo-palestiniano, com a participação de Israel no concurso a ser alvo de contestação e de apelos à sua exclusão.

Este ano, cinco países - Espanha (um dos membros do grupo dos 'Big5', os que mais contribuem financeiramente para a produção do espetáculo), Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia - boicotaram o concurso.

Em outubro, os Países Baixos anunciaram que vão manter o boicote à competição em 2027.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) em cooperação com operadores públicos de televisão de mais de 35 países, entre os quais a RTP.

O concurso realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

Este ano, Portugal esteve representado no Festival Eurovisão da Canção, em Viena, Áustria, pelos Bandidos do Cante com a canção "Rosa", mas não passou da primeira semifinal.

A maioria dos participantes do 60.º Festival da Canção, que aconteceu em março, anunciou previamente a recusa em representar Portugal na Eurovisão, caso vencessem o concurso, devido à participação de Israel.