O Exército de Israel divulgou hoje que atacou uma instalação que continha "dezenas de projéteis e rockets" pertencentes às milícias do Hezbollah, no sul do Líbano.

A porta-voz militar israelita, Ella Waweya, detalhou que o ataque teve como alvo um "campo de treino" da Força Radwan, do Hezbollah, na região de Ain al-Tina.

Segundo a porta-voz, os projéteis "destinavam-se a ser utilizados pelos sabotadores da organização terrorista" para "atacar as forças do Exército de Defesa e os cidadãos do Estado de Israel".

A mesma fonte referiu que o local foi alvo de um ataque aéreo para eliminar a ameaça.

Nem o Hezbollah nem o governo libanês se pronunciaram, até ao momento, sobre este ataque, noticiou a agência Europa Press.

O grupo pró-iraniano saiu enfraquecido de dois conflitos sucessivos com Israel desde 2023.

Além disso, a queda do presidente sírio Bashar al-Assad, seu aliado, em dezembro de 2024, privou o grupo das suas rotas de fornecimento de armas, que vinham do Irão e passavam pelo Iraque.

Sob pressão da comunidade internacional, as autoridades libanesas anunciaram um plano para desarmar o Hezbollah.

No entanto, o partido recusa-se a entregar o seu armamento, e os seus parlamentares afirmam que o movimento está a trabalhar na reconstrução das suas forças militares.

O grupo pró-iraniano arrastou o Líbano, em março, para a guerra no Médio Oriente, de forma a apoiar o Irão no seu conflito com os Estados Unidos e Israel, que respondeu com ataques aéreos maciços e uma invasão terrestre do sul do país.

A violência diminuiu de intensidade desde o mês de junho, mas o exército israelita continua a realizar ataques e a promover destruições sistemáticas nas zonas que ocupa.