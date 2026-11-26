Os Estados Unidos (EUA) deverão adiar para o próximo ano os anúncios sobre a revisão da sua presença militar na Europa, indicaram hoje fontes diplomáticas em Bruxelas citadas pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O subsecretário de Defesa norte-americano, Elbridge Colby, tinha indicado, a 17 de novembro, que a revisão da presença militar seria apresentada até 01 de dezembro ao secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

A 02 de dezembro, os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO reúnem-se em Bruxelas, mas não se espera qualquer anúncio por parte de Washington nessa ocasião, assegurou um diplomata europeu na NATO à AFP, sob condição de anonimato.

"O anúncio da revisão do posicionamento das forças será provavelmente adiado para o próximo ano", afirmou uma segunda fonte diplomática em Bruxelas.

Este anúncio é aguardado com grande expectativa em Bruxelas, onde vários países europeus estão preocupados com uma redução drástica, que poderá ter consequências na capacidade de dissuasão da NATO face à ameaça russa.

No entanto, os Estados Unidos descartaram esse risco em várias ocasiões.

"Temos repetido constantemente que continuaremos empenhados na Europa", afirmou Colby no final de julho.

A 28 de julho, os Estados Unidos deram início ao processo que deverá conduzir a uma reavaliação da sua presença militar na Europa.

Essa reavaliação inclui também a utilização das bases pelas forças americanas em território europeu.

Os Estados Unidos tinham criticado severamente os países europeus que recusaram às forças norte-americanas a utilização das bases da Aliança Atlântica no seu território no âmbito da guerra contra o Irão, iniciada em fevereiro passado.

Numa reunião da NATO em Bruxelas em 17 de novembro, o subsecretário de Defesa norte-americano tinha advertido os aliados da NATO que até 01 de dezembro seria concluída a revisão da presença de tropas na Europa e indicou que Washington iria dar prioridade à região do Indo-Pacífico.

O número dois do Pentágono (Departamento de Defesa dos Estados Unidos) precisou que Hegseth acompanhava "muito de perto" os avanços desta revisão das tropas e que, assim que tivesse um relatório final com o número de tropas que serão retiradas da Europa, manteria conversações com os principais responsáveis da administração norte-americana.

Na mesma ocasião, recordou que os Estados Unidos têm "responsabilidades globais" e devem destacar as suas forças militares "onde forem mais necessárias", identificando como prioridades o hemisfério ocidental e a região do Indo-Pacífico.

"Isso não significa abandonar a Europa, mas sim um reequilíbrio diferente da relação com os nossos aliados", precisou então.