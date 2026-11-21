A Penguin Random House organiza no domingo, em Lisboa, um festival que é "toda uma experiência à volta dos livros" para os mais novos, porque estes leitores "estão a mudar", disse à Lusa fonte do grupo editorial.

O primeiro Festival Penguin Kids vai acontecer durante todo o dia de domingo no cinema São Jorge e já está esgotado, com uma programação que inclui horas do conto, oficinas, um filme e encontro com mais de 20 autores.

A iniciativa é de um dos maiores grupos do mercado editorial português, que publica cerca de 350 livros por ano só no segmento infanto-juvenil, "o que representa 50% das novidades do grupo e também 50% da faturação. Consegue perceber por aí a importância que o segmento infantil tem", sublinhou a diretora literária da Divisão Infantil da Penguin, Filipa Casqueiro.

Sem esquecer o intuito comercial do festival - divulgar e vender livros do seu catálogo -, a ideia da editora foi "trazer mais crianças ao mundo da leitura".

"Os leitores também estão a mudar; querem cada vez mais que a leitura passe por uma experiência, querem sentir emoções. Para os adultos, a leitura ainda é muito um ato solitário isolado. Para as crianças, o que notamos é que já não é só isso, não querem que seja uma obrigação escolar, querem que os livros lhes tragam algo mais", considerou Filipa Casqueiro à Lusa.

No evento de domingo, vão lá estar Nuno Caravela ("O Bando das Cavernas") e Maria Inês Almeida ("Diário de uma miúda como tu"), autores de duas das mais conhecidas séries literárias portuguesas da editora, e ainda Maria Francisca Macedo, com as experiências ao vivo baseadas na coleção "O Clube dos Cientistas", e Carla Lourenço com uma oficina de taxonomia.

O coletivo Baileia encenará o livro "Um melhor, melhor amigo", de Olivier Tallec, e será exibido ainda o filme de animação "Robot Selvagem", inspirado no livro homónimo de Peter Brown.

O festival, que é dirigido a leitores até aos 12 anos, termina com uma sessão de DJ com a radialista e autora Ana Markl.

Para chegar aos leitores e contrariar alguma passividade, Filipa Casqueiro considera que não basta colocar os livros nas montras e prateleiras, físicas e digitais, das livrarias.

"Se não houver uma programação, uma dinamização que os chame... (...) Precisamos muito do apoio também dos autores. Um autor que não saia de casa já não chega aos leitores. Tem de ir às escolas, tem de promover os livros nas redes, tem de ir a bibliotecas, tem de ir a festivais, claro. Porque hoje em dia é preciso esta interação e precisamos muito de comunidades. Eu tenho uma comunidade de leitores que também promove muitos dos nossos livros, que recomenda os nossos livros", enumerou.

Atualmente, o grupo editorial Penguin Random House tem várias chancelas focadas no público infantil e juvenil, até aos 18 anos, desde livros cartonados a banda desenhada japonesa, ficção, informativo, livro ilustrado e romance, com o selo da Booksmile, Fábula, Fábula Educação e Nuvem de Letras.

"É verdade, alguns não têm o sucesso que queríamos e não chegam a tanta gente, porque são realmente muitos livros publicados. Trezentos publicamos nós, os outros grandes grupos publicam muitos mais, e mesmo pequenas editoras já publicam 100 livros por ano. Estão a publicar-se muitos livros, é verdade. Mas ainda assim, acho que há leitores para isso", disse Filipa Casqueiro.

Entre janeiro e setembro deste ano, venderam-se 10,3 milhões de livros em Portugal, totalizando 150,5 milhões de euros, o que representou um aumento de 2,3% e 3%, respetivamente face a igual período de 2025, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

Dos 10,3 milhões de livros vendidos, 34,8% disseram respeito ao segmento infanto-juvenil e 34,3% foram livros de ficção.