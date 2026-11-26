O vinho Cossart Gordon Bual 1992, da Madeira Wine Company, consta entre os 100 melhores vinhos do ano, numa selecção realizada pela revista norte-americana Wine Enthusiast. Este vinho surge na 47.a posição, com 96 pontos, alcançando o escalão “Superb” da revista, que corresponde a “uma grande conquista”.

A Madeira Wine Company afirma ser um grande orgulho ver um dos seus vinhos, um engarrafamento de 2026, ser eleito ao mais alto nível internacional. "É um prémio de grande prestígio, que nos dá alento para continuar a trabalhar dia a dia, neste sector de enorme importância económica, social e cultural do Arquipélago da Madeira", aponta em nota à imprensa.

Francisco Albuquerque, enólogo da Madeira Wine Company, descreve "um vinho de aroma intenso, com baunilha, madeiras exóticas e frutos secos, que revela na boca uma doçura suave e fresca e culmina num final muito longo, a figo, noz e aguardente velha".

Quanto ao vinho, "nasceu" em 1992 nas vinhas da Calheta, foi vindimado à mão e estagiou mais de três décadas em pipas de carvalho, "segundo o método de canteiro, em que o calor natural da Madeira conduz, sem pressa, a sua evolução". Trata-se de uma edição muito limitada, com apenas 853 garrafas de 75 cl.