"Desde a sua fundação, a Iniciativa Liberal tem comemorado o 25 de Abril e o 25 de Novembro com igual convicção e entusiasmo. Porque, se o 25 de Abril abriu a porta à Democracia, o 25 de Novembro fechou a janela ao comunismo", afirmou Gonçalo Maia Camelo, da IL.

O 25 de Novembro, diz, evitou que "o intolerável fosse substituído pelo horrendo".

E a Iniciativa Liberal "sabe que foi O 25 de Novembro que garantiu a transição plena de Portugal para uma Democracia Representativa e Plural. Para uma verdadeira Democracia Liberal. E não para uma 'democracia' popular".

E é por isso – porque a Democracia nunca deve ser dada como adquirida – que devemos continuar a celebrar o 25 de Abril, mas não podemos deixar de celebrar o 25 de Novembro, afirma o deputado da IL.

"Vivemos numa época em que o espaço mediático está ocupado pelos que têm saudades do 24 de Abril e pelos que suspiram pelo 24 de Novembro. Dividido entre os que defendem a autoridade plena do Estado, a reintrodução da pena de morte e/ou da prisão perpétua e as deportações em massa. E os que proclamam as virtudes da democracia direta, das assembleias populares e do direito a derrubar regimes legítimos. Dividido entre os que, de uma forma, ou de outra, querem destruir as instituições e impor a sua vontade à da maioria", afirma.

Os populistas, os oportunistas, e os hipócritas ganham espaço, afirma.

"Espaço para cavalar as fragilidades e as dificuldades das pessoas e colocá-las umas contra as outras. Para se juntarem a manifestações relativas às áreas que tutelaram e às queixas dos que governaram e prejudicaram. Porque há quem seja melhor a explorar as crises, do que a resolvê-las".

A culpa, diz, é, também, da comunicação social. "Uma comunicação social verdadeiramente livre não se pode deixar guiar pelo algoritmo, pelas audiências ou por preferências ideológicas.

"E celebrar o 25 de Novembro é também recordar que todas as ditaduras, de direita, ou de esquerda, são reprováveis".