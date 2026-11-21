A empreendedora ucraniana Anastasiia Mazur, fundadora da associação 'My Madeira Island', defendeu que o progresso na igualdade de oportunidades é possível mas não é automático, e pediu ao público que encoraje as mulheres com ideias. Foi a terceira oradora do TEDxMadeira, que decorre ao longo da tarde deste sábado, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

Anastasiia Mazur, que falou em inglês, começou a intervenção com uma história do atletismo. Durante muitos anos acreditou-se que era impossível correr uma milha em menos de quatro minutos, até que, em 1954, o estudante Roger Bennister o conseguiu. Pouco depois, o australiano John Landy também ultrapassou essa marca. Para a oradora, a natureza humana mostra que algo parece impossível até alguém o fazer. "Aquilo que vemos molda aquilo que consideramos ser possível", afirmou.

Antes de se mudar para a Madeira, Anastasiia Mazur foi jornalista na Ucrânia, onde cobriu corrupção e crime. Já na ilha, fez nascer uma organização. Contou que, num dia em que um responsável institucional os visitou, cumprimentou com um aperto de mão o seu colega, por pensar que era ele quem mandava.

Perguntou se será mais difícil ser mulher e líder numa ilha. Ter um negócio numa ilha já é difícil, disse, e mais ainda sendo mulher. Foi para apoiar mulheres empreendedoras em ilhas europeias, como a Madeira, Chipre e Malta, que criaram a organização. Lembrou que as mulheres têm obrigações domésticas que os homens não têm, mas que, quando assumem um papel maior, a comunidade melhora. "Perdemos quando metade do talento humano se mantém na sombra", defendeu. Do Brasil à África do Sul, afirmou, quando as mulheres assumem um papel social de maior relevo, apoiam mais as crianças e a sociedade torna-se mais forte e mais saudável, com mais talento, criatividade e inovação.

"O progresso é possível, mas não é automático", sublinhou. A filha, Ivana, nasceu há seis anos na Madeira e, ao ritmo atual, só daqui a 50 anos se atingirá a equidade de oportunidades entre homens e mulheres. Segundo a oradora, as qualidades das mulheres são subestimadas e elas continuam quase invisíveis no mapa da inovação. A isto soma-se o facto de a ilha estar longe dos centros de decisão. Recordou que o projeto da sua organização venceu um prémio nacional e que muita gente ficou admirada, porque não era suposto um projeto de uma ilha ganhar.

Deixou um pedido final ao público: se virem uma mulher com uma ideia, que a encorajem, lhe mostrem novas carreiras e lhe mostrem que é possível.

Quanto ao mote desta edição do TEDxMadeira 'All we need is…', para Anastasiia Mazur "tudo o que precisamos é de empreendedorismo feminino".