Os trabalhadores da administração pública estão hoje em greve para reclamar a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, que defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros.

"Reafirmando que não aceitam o empobrecimento, a desvalorização profissional nem a destruição dos serviços públicos, o plenário de sindicatos da Frente Comum delibera avançar com uma greve geral dos trabalhadores da administração pública, no dia 20 de novembro", lê-se na resolução de um plenário realizado no passado dia 27 de outubro, em que foi decidida a paralisação.

Os sindicalistas exigem a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, melhores condições de vida e de trabalho, bem como uma administração pública que sirva verdadeiramente as populações.

A Frente Comum, afeta à CGTP, defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores e um aumento da base remuneratória da Administração Pública para 1.150 euros, com efeitos a 01 de janeiro de 2027.

A estrutura liderada por Sebastião Santana exige ainda o aumento do subsídio de refeição para 13 euros.

Em declarações aos jornalistas no dia do plenário, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, disse estar em causa "lutar contra um orçamento que destrói a administração pública" e que está "longe do interesse das populações".

"Neste sentido, não nos vemos com outra hipótese, que não seja fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este orçamento não passe", afirmou o líder sindical.

Para a Frente Comum, "os trabalhadores estão confrontados com um ataque sem precedentes aos seus descontos e pensões e ao sistema público, universal e solidário da Segurança Social", num contexto em que se agravam as condições de vida e de trabalho no país, marcado pelo aumento de preços.

Questionado sobre a escolha do dia para a realização da greve, Sebastião Santana disse ser estratégico por "permitir não ter uma greve de protesto, mas uma greve que pode ter consequências", estando a votação global do Orçamento do Estado para 2027 (OE) agendada para terça-feira.

Para que a greve fosse desconvocada, o coordenador da Frente Comum disse na altura ser necessário que o Governo se sentasse à mesa, pegasse "nas 83 propostas" que entregaram no dia 30 de setembro e estivesse "disposto a negociar".