Rússia volta a receber Mundial de modalidade olímpica em 2030

A Federação Internacional de Halterofilismo (IWF) anunciou hoje que irá organizar os Mundiais de 2030 em Moscovo, tornando-se na primeira modalidade olímpica a organizar um evento mundial na Rússia desde 2022.

"O Campeonato Mundial de 2029 será realizado em Ahmedabad (Índia) e Moscovo (Rússia) acolherá a edição de 2030", anunciou a IWF num comunicado.

A federação russa de halterofilismo comemorou a escolha de Moscovo e lembra que é a primeira a conseguir fazer regressar ao país uma "competição oficial de alto nível há vários anos".

Nenhum campeonato mundial de disciplinas olímpicas de verão ou de inverno foi organizado na Rússia desde 2022, depois do conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro desse ano.

Em julho, o Comité Olímpico Internacional levantou parte das restrições impostas aos desportistas russos, que podem agora apurar-se para os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, mesmo nas modalidades de equipa. No entanto, ainda não recuperaram o hino nem a sua bandeira.

A IWF decidiu, em junho passado, reintegrar plenamente os atletas russos e bielorrussos nas suas competições e outras instâncias, como o judo ou a natação, fizeram o mesmo posteriormente.

Em contrapartida, a World Athletics, que rege o atletismo mundial, mantém a exclusão total dos russos e bielorrussos, enquanto aguarda "sinais mais concretos" de negociações de paz.