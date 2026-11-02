Moonspell vão celebrar 35 anos em 2027 com Moonfest em Lisboa

A banda portuguesa Moonspell vai assinalar os 35 anos de carreira com o que chamaram de Moonfest, no dia 30 de outubro de 2027, na MEO Arena, em Lisboa, com Amorphis, Zeal & Ardor, Toward The Sinister e Heavenwood.

Em comunicado hoje divulgado, depois do anúncio no Hard Club, no Porto, durante o fim de semana, pode ler-se que a banda "lança a primeira edição do seu próprio festival, apostando quer na qualidade e originalidade das bandas em cartaz, quer no preço justo e conforto do público".

Os Moonspell têm uma agenda preenchida para o próximo ano, com 40 concertos marcados em 19 países, a partir de 04 de março, na Alemanha, até 18 de abril, nos Países Baixos, com atuações em cidades como Eindhoven, Londres, Madrid, Paris, Berlim, Zagreb, Viena, Cluj, Bucareste, Sofia, Atenas, Budapeste, Varsóvia, Copenhaga, Oslo e Gotemburgo, entre outras.

A digressão de apresentação de "Far From God" vai ter os dinamarqueses Iotunn e os espanhóis Todomal a acompanhar.

Em entrevista à Lusa em maio, o vocalista Fernando Ribeiro disse ter sentido o novo álbum como o "disco mais importante" da vida do grupo, numa nova junção entre metal e gótico.

Desde os anos 1990, os Moonspell são presença recorrente nos cartazes dos principais festivais do género a nível internacional e protagonizam digressões que vão da Europa às Américas.

Os bilhetes para o Moonfest vão custar 50 euros para o público em geral e vão estar em pré-venda a partir de sexta-feira, com a venda geral a abrir na segunda-feira da próxima semana.