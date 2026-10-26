PSD congratula Conservatório da Madeira pelos 80 anos de história

O Grupo Parlamentar do PSD informou esta segunda-feira que deu entrada, na ALM, de um voto de congratulação pelo 80.º aniversário do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, reconhecendo o seu contributo para o desenvolvimento do ensino artístico e para a afirmação cultural da Região.

Fundada por iniciativa do Eng.º Luiz Peter Clode, a instituição construiu, ao longo de oito décadas, um percurso de referência na formação de sucessivas gerações de músicos, intérpretes e profissionais das artes, acompanhando a evolução da sociedade madeirense e contribuindo para a democratização do acesso à cultura.

Os deputados social-democratas destacam "a excelência do ensino ministrado, a diversidade da oferta formativa e a presença do Conservatório em vários concelhos da Região", sublinhando "o papel que desempenha na descoberta e valorização de novos talentos e na dinamização da vida cultural madeirense".