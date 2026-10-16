Nova obra recorda Alexandre da Cunha Teles

Foi com base em fontes históricas e documentais e no âmbito da realização de um mestrado, que Orlando Ornelas escreveu o livro “O contributo de Alexandre da Cunha Teles (1891-1936) para a sociedade madeirense dos inícios do século XX”, a lançar no dia 22 de Outubro, na Biblioteca Municipal do Funchal. A apresentação é às 18 horas.

A obra revisita a vida e a acção de Alexandre da Cunha Teles, personalidade que se destacou pelo seu compromisso com a beneficência e a assistência social na Madeira durante as primeiras décadas do século XX, frisa a nota de divulgação. “A sua dedicação às populações mais desfavorecidas e o contributo para o fortalecimento de instituições de solidariedade marcaram uma época de importantes transformações sociais na Região”, lê-se.

Orlando Ornelas é professor de história e investigador na área da história regional.