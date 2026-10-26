Albuquerque defende laços com o Brasil independentemente do Presidente

Miguel Albuquerque espera que a Venezuela possa realizar eleições livres “o mais rapidamente possível” e defende que Portugal deve preservar os laços históricos, culturais e afectivos com o Brasil, independentemente de quem exercer a Presidência. O presidente do Governo Regional abordou os dois cenários políticos sul-americanos à margem da visita à Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Nóbrega Júnior, na Camacha.

Questionado sobre a contestação política no Brasil, em que o candidato Flávio Bolsonaro não reconhece a vitória do presidente Lula da Silva, Albuquerque evitou aprofundar a disputa em torno dos resultados eleitorais, sublinhando a importância da relação entre os dois países.

Flávio Bolsonaro diz que vai pedir anulação das eleições O candidato às presidenciais de domingo no Brasil Flávio Bolsonaro disse hoje que vai pedir a anulação das eleições após a decisão do Supremo Tribunal Federal de prorrogar o horário das secções de voto e recusa-se a reconhecer a derrota.

O Brasil é um grande país, nós temos uma ligação histórica ao Brasil, independentemente de quem estiver no poder" Miguel Albuquerque

“O Brasil é um grande país, nós temos uma ligação histórica ao Brasil, independentemente de quem estiver no poder”

O governante destacou a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, considerando tratar-se de um mercado de grande dimensão e de um entendimento vantajoso para ambas as partes.

“Este acordo, que demorou anos e anos a ser assinado, é muito bom para a Europa e é muito bom para o Brasil”, declarou, acrescentando que, do ponto de vista político e da política externa brasileira, não antevê grandes alterações.

Para Albuquerque, o essencial é manter os laços entre Portugal e o Brasil, independentemente de quem assumir a chefia do Estado brasileiro.

Venezuela deve regressar à democracia

Com a América Latina na ordem do dia, o presidente do Governo Regional considerou que o reaparecimento público de María Corina Machado poderá constituir um passo para a convocação de eleições livres na Venezuela.

María Corina Machado regressa à Venezuela após dez meses de exílio Líder da oposição venezuelana anunciou o regresso poucos dias depois de manifestações a exigir eleições presidenciais e a sua entrada no país

“Eu acho que é um passo para, a breve prazo, dentro de um quadro de sustentabilidade, se convocarem eleições livres na Venezuela”, afirmou, questionado pelos jornalistas.

Albuquerque reconheceu não saber quando esse processo poderá concretizar-se, mas disse esperar que as eleições ocorram “«o mais rapidamente possível”, para que o país regresse à democracia.

Espero que essas eleições ocorram o mais rapidamete possível, e que a Venezuela volte a ser um país democrático, com quem temos grandes afinidades" Miguel Albuquerque

“Espero que essas eleições ocorram o mais rapidamente possível, e que a Venezuela volte a ser um país democrático, com quem temos grandes afinidades”