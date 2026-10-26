Céu com algumas nuvens e possibilidade de poeiras no ar nesta segunda-feira na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo nesta segunda-feira na Madeira aponta para céu em geral pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da manhã, com possibilidade de ocorrência de precipitação dispersa a partir da tarde.

As temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 24 graus, tanto na ilha da Madeira como no Porto Santo.

O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 25 km/hora) do quadrante leste, tornando-se gradualmente fraco (inferior a 15 km/hora) a partir do meio da manhã. Há possibilidade de poeiras em suspensão.

Em específico para a área do Funchal, o IPMA prevê igualmente céu em geral pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da manhã, com vento fraco (inferior a 15 km/hora) e possibilidade de poeiras em suspensão.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros de altura, passando gradualmente a ondas de norte com 1 a 1,5 metros de altura. Já na costa Sul, as ondas serão do quadrante sul com 1 metro de altura.

A temperatura da água do mar vai oscilar nos 22/24 graus.