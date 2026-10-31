Mais de 180 mil pessoas manifestam-se na Alemanha com alguns incidentes violentos

Mais de 180.000 pessoas juntaram-se hoje aos protestos juvenis convocados em 34 cidades da Alemanha, segundo os organizadores, os quais decorreram maioritariamente de forma pacífica, apesar de se terem registado alguns incidentes violentos.

A iniciativa 'GenZ-regelt' (A Geração Z trata disso) demarcou-se da violência ao afirmar que o protesto era pacífico, mas lojistas no centro das grandes cidades alemãs e a polícia blindaram-se, com receio de que as manifestações pudessem ser instrumentalizadas por outras organizações ou elementos extremistas.

Os protestos, que exigem investimento em educação, segurança social, saúde, proteção climática e contestam o possível regresso do serviço militar obrigatório, começaram maioritariamente de forma pacífica e decorreram sem grandes incidentes em cidades como Berlim, Frankfurt, Hamburgo, Mainz, Munique, Nuremberga, Erfurt, Magdeburgo, Dresden, Leipzig e Colónia.

Mais tarde, em Colónia, a polícia ordenou a suspensão da marcha devido ao facto de alguns participantes envergarem máscaras faciais e pelo uso de pirotecnia, o que também obrigou ao uso de canhões de água.

A meio da tarde, entre 200 e 300 manifestantes permaneciam cercados por membros das forças de segurança para identificação, pois, segundo os agentes, tinham sido cometidos atos criminosos por esse grupo, como o lançamento de foguetes e garrafas à polícia, segundo o canal televisivo alemão ntv.

Também em Frankfurt, onde a manifestação tinha começado pacificamente, as forças de segurança ameaçaram usar spray de pimenta e canhões de água quando as primeiras garrafas e foguetes apontados aos agentes começaram a voar, numa atmosfera que a emissora pública regional RH descreveu como tensa.

Em Berlim, a manifestação convocada pelo 'GenZ-regelt' nas Portas de Brandemburgo decorreu sem incidentes graves e terminou após as 17:00 locais (menos uma hora em Lisboa).

Uma segunda manifestação, que começou por volta das 17:30 locais (16:30 em Lisboa) e foi principalmente convocada por vários grupos de extrema-esquerda, embora apresentada como um protesto da Geração Z, mobilizou círculos anti-Israel sob o 'slogan' "Pelo Líbano e pela Palestina", segundo o jornal Tageszeitung.

Na sua página oficial, a 'GenZ-regelt' recorda que apenas em Berlim, Frankfurt, Colónia e Munique a iniciativa é responsável pelo conteúdo e organização da manifestação, enquanto noutras cidades existem outras iniciativas que aderiram e em relação às quais se desconhece quem está por trás delas.

Da mesma forma, o número fornecido pela iniciativa reflete o número de pessoas que confirmaram a sua presença, que não corresponde necessariamente ao número exato de manifestantes presentes.

A Conferência Federal de Estudantes Alemães tinha-se distanciado anteriormente dos protestos convocados para este sábado, considerando que existem "estruturas não transparentes na organização" e receios de que as concentrações degenerem em atos violentos.

Este movimento planeia convocar uma manifestação própria para 20 de novembro.