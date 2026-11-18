O fornecimento de refeições escolares na Madeira e no Porto Santo representa uma adjudicação global de 21.372.893,80 euros, sem IVA, para o período contratual indicado até 2029. A GERTAL assegura oito dos 15 lotes colocados a concurso, enquanto a UNISELF fica com os restantes sete, num procedimento que envolve quase 10 mil alunos e prevê o fornecimento de cerca de 6,5 milhões de refeições, incluindo almoços e dois lanches diários, ao longo de três anos.

Em esclarecimento divulgado esta manhã de quarta-feira, pela Secretaria Regional de Educação, na sequência de dúvidas levantadas sobre os concursos públicos, a entidade responsável pela contratação defende que os procedimentos de 2020, 2023 e 2026 cumprem integralmente o Código dos Contratos Públicos e os princípios da livre concorrência, igualdade de tratamento, não discriminação e transparência. Os concursos têm publicidade internacional e estão abertos a operadores económicos nacionais e estrangeiros que cumpram os requisitos técnicos e legais.

A divisão em 15 lotes, correspondentes a cozinhas e organizados geograficamente, pretende facilitar a participação de empresas e equilibrar as quantidades a fornecer. A adjudicação à GERTAL e à UNISELF resulta, segundo o esclarecimento, da aplicação do critério do preço mais baixo, desde que cumpridas todas as exigências dos cadernos de encargos.

A manutenção das duas empresas nos lotes que já exploravam em contratos anteriores é explicada pela vantagem competitiva de operadores que dispõem de estruturas, trabalhadores e logística instalados no terreno. A entrada em novos lotes implica investimentos iniciais que podem reduzir a competitividade das propostas.

O esclarecimento apresenta também a evolução dos valores globais adjudicados: 12.872.725 euros no período de 2021 a 2023, 16.914.444,36 euros entre 2024 e 2026 e 21.372.893,80 euros no procedimento mais recente, indicado para vigorar até 2029. A comparação representa um aumento de 31,4% entre os dois primeiros períodos e de 26,35% entre o segundo e o terceiro. No conjunto, a subida atinge cerca de 66% face ao valor inicial.

A SRE justifica esta evolução com o aumento dos custos de produção, em particular os encargos com pessoal, que representam aproximadamente metade do custo do serviço. O salário mínimo na Madeira passa de 650,88 euros, em 2020, para 980 euros em 2026, uma subida de 50,57%. O esclarecimento admite ainda que poderá continuar a aumentar entre 5% e 6% ao ano em 2027, 2028 e 2029, caso se mantenha o ritmo dos últimos anos.

A pandemia e o período de inflação que se seguiu, sobretudo nos bens alimentares, são outros factores apontados, a par dos custos energéticos, transportes e insularidade, particularmente agravados no Porto Santo pela dupla insularidade. A melhoria dos padrões nutricionais exigidos nas refeições escolares e a introdução de prémios pela utilização de produtos produzidos na Região também contribuem para o encarecimento.

O documento recorda que, até 2020, a pressão concorrencial levou a que o custo diário de uma refeição completa, composta por sopa, prato principal e sobremesa, acrescida de dois lanches, ficasse abaixo dos dois euros. A entidade considera que os preços então praticados contribuíram para uma diminuição da qualidade e que o desajustamento entre os valores base e os custos reais levou à existência de concursos sem propostas, obrigando à revisão dos preços para garantir a continuidade do serviço.

No procedimento de 2026, foram publicados dois anúncios porque o primeiro continha uma incorrecção na definição processual introduzida na plataforma electrónica. Como não era tecnicamente possível proceder à sua rectificação, foi anulado e relançado, mantendo-se, segundo o esclarecimento, as mesmas condições, incluindo cadernos de encargos, lotes, quantidades e preços base.

Os requisitos de capacidade técnica e financeira, que incluem certificações, experiência na área, aptidão para cumprir as obrigações contratuais e resultados financeiros operacionais positivos, são justificados pela necessidade de assegurar a segurança alimentar e a continuidade do fornecimento.

A transparência dos procedimentos é também invocada pela entidade responsável, que garante estarem disponíveis nas plataformas electrónicas os critérios de avaliação, a fundamentação das decisões e os relatórios dos júris. Os contratos estão ainda sujeitos à fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

Com a adjudicação mais recente, o preço médio diário indicado é de 3,26 euros por aluno, incluindo almoço e dois lanches. A entidade considera que este valor é necessário para assegurar a qualidade e a quantidade da alimentação disponibilizada aos alunos da Região.