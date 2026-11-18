O presidente da associação ZERO saudou hoje a apresentação do roteiro português para abandonar os combustíveis fósseis, mas mostrou-se pessimista quanto ao cumprimento das metas, apontando atrasos nas políticas públicas, sobretudo nos transportes.

"As metas são ambiciosas, mas nós estamos bastante pessimistas em relação à sua concretização", afirmou à Lusa Francisco Ferreira, à margem das reuniões da 31.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), que decorre até sexta-feira em Antália, na Turquia.

"É bom, eu diria que é excelente, termos um roteiro para o abandono dos combustíveis fósseis", afirmou Francisco Ferreira.

O presidente da ZERO lembrou que a associação já tinha proposto a elaboração de um roteiro e considerou "crucial que cada país olhe separadamente" para o abandono dos combustíveis fósseis, que em Portugal passa por deixar de usar gás natural e petróleo.

No entanto, mostrou-se pessimista quanto à concretização: "Nós não estamos a encomendar comboios para o suburbano, como é que podemos pedir às pessoas que larguem o automóvel daqui a alguns anos?", questionou o responsável português.

Francisco Ferreira defendeu ainda uma revisão da fiscalidade para tornar a eletricidade mais barata face ao gás natural.

"Já estamos numa urgência de metas para 2030", alertou Francisco Ferreira, que considera que Portugal ainda está longe de cumprir os objetivos definidos para esse ano.

Minutos antes destas declarações à Lusa, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, apresentou o Roteiro de Portugal para a Transição dos Combustíveis Fósseis no Pavilhão de Portugal na COP31.

O cenário de referência aponta para uma redução de 52% no consumo rodoviário de gasóleo e gasolina até 2040, e a consulta pública sobre as medidas a adotar deverá abrir em janeiro.

"Apoio aos transportes públicos, apoio à eletrificação dos automóveis e incentivar a produção de combustíveis renováveis", enumerou a ministra, quando questionada pelos jornalistas

"Mas temos de fazer isso em grande escala", avisou.

Maria da Graça Carvalho disse aos jornalistas que a meta para 2027 ainda está por definir: "Isso vai sair agora dos cenários que estamos a fazer", mas deverá incluir "medidas de execução e metas intermédias ao longo dos anos".

A consulta pública terá a duração de 30 dias e incidirá sobre as áreas de intervenção e a trajetória de redução do consumo.

A versão final da estratégia, com metas e medidas, deverá ficar concluída no primeiro trimestre de 2027.

O transporte rodoviário representa 41% do consumo de combustíveis fósseis em Portugal, segundo o Governo, e o roteiro apresentado em Antália enquadra-se nos objetivos de reduzir para metade a dependência energética externa até 2034 e alcançar a neutralidade climática em 2045.

"Nós queremos é mesmo o abandono", afirmou.

A 31.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) deverá terminar esta sexta-feira ao fim de duas semanas.

Entre os principais pontos de divergência estão a linguagem sobre o abandono dos combustíveis fósseis e o financiamento da adaptação às alterações climáticas nos países em desenvolvimento.

O primeiro projeto de acordo, divulgado na segunda-feira e ainda em negociação, propõe triplicar o financiamento anual para a adaptação até 2035, para pelo menos 120 mil milhões de dólares.