Público:

- "Metade das pessoas em casas-abrigo por violência doméstica são crianças"

- "Emissões. Na UE, o metano dos aterros caiu 46%. Em Portugal subiu 38%"

- "Combustíveis. Pedidos de apoio extra arrancam em Janeiro"

- "Cimeira tecnológica. Web Summit perdeu o protagonismo político"

- "Liga das Nações. A seleção, o selecionador, o ex-capitão e a mãe dele"

- "Manuscrito. O livro que, para já, o Estado não compra nem deixa vender lá fora"

- "Venâncio Mondlane. Julgamento em Maputo: em cada esquina, um polícia, em cada rosto, ansiedade"

- "Assistente virtual. A IA entrou na linha SNS24, mas está a 'tirar do sério' doentes e enfermeiros"

Correio da Manhã:

- "Fraude com créditos do Banco Fomento. 'Ex-mulher' de gestor com milhões no Dubai"

- "Tribunal Constitucional arrasa recurso de Montenegro"

- "País de Gales-Portugal. Bernardo Silva abre novo caso na seleção"

- "Benfica. Marco manda Schjelderup para a direita"

- "Sporting. Rúben Amorim quer Inácio já em janeiro"

- "Obrigações. Dragão bate recorde com empréstimo"

- "Fernão Ferro, Seixal. Menores armados roubam avó e neto"

- "Caldas da Rainha. Explosão destrói casa e fere pais e filho de 3 anos"

- "Preço sobe. Bens alimentares disparam 40%"

- "Aveiro. Administrador hospitalar fica em prisão preventiva"

- "007. 'Vampiro' é o novo James Bond"

- "Depardieu pede desculpas por agressões sexuais"

Jornal de Notícias:

- "Jovens cancelam consultas de nutrição e psicologia por atrasos nos cheques"

- "Deputado eleito pelo Chega no Porto detido ao entrar na Assembleia. Fernando Cardoso, agora independente, é suspeito de violência doméstica"

- "Jesus esclarece polémica e diz que Bernardo Silva sentiu desconforto muscular"

- "Gondomar. Assaltaram dezenas de casas em fase final de construção"

- "Prisões. Greve deixa reclusos nas celas e sem visitas conjugais"

- "Escola. Professores aceitam exame nacional a Educação Física"

- "Tâmega e Sousa. Passageiros de autocarros têm de renovar passes no Porto"

- "Cinema. John Malkovich perto de um Óscar por 'Cavalo selvagem nove'"

Diário de Notícias:

- "Viagem. Papa no Peru: 'Aqui ensinaram-me a ser bispo e agora aprendi um pouco mais a ser o sucessor de Pedro'"

- "Escolas esperam obras há mais de 20 anos"

- "Inovação. Indústria farmacêutica quer Portugal como 'ativo estratégico' na Europa, a produzir mais e a captar investimento"

- "Decisão. MAI ultima portaria e confirma dificuldades na base de dados de violência contra as mulheres"

- "Orçamento do Estado. Alterações ao OE2027 não podem pôr em causa a orientação política do Governo, alertam antigos ministros"

- "Encontro. Xi, Trump e Putin vão estar juntos pela primeira vez, mas cada um com a sua agenda"

- "Seleção. Jorge Jesus: 'É normal que não fiquem felizes por não jogarem'"

- "Cinema. O sétimo 007, Robert Pattinson, sucede a Daniel Craig na pele de James Bond"

Negócios:

- "ACT estabelece meta prévia de 80% para infrações graves"

- "Valentin Popoviciu, administrador da Digi: 'Os nossos clientes não são 'cash cows'"

- "México. Mota-Engil ganha contrato de 1,1 mil milhões"

- "Vistos gold. AD quer novas regras só a partir de maio de 2027"

- "Conselhos da diáspora. João Custódio, vice-presidente Ásia e Europa na ServiceNow: 'O talento português tem valor internacional'"

- "Defesa ainda tem munições na bolsa, mas arsenal está caro"

- "Matérias-primas. Mercados veem El Niño como boa oportunidade para investir"

- "Crédito. Amortização antecipada dá mais de 30 milhões à banca"

O Jornal Económico:

- "Famílias estão a pedir mais créditos para pagar despesas"

- "Luís Morais Sarmento à frente do Fundo de Resolução"

- "Angola quer comprar 10% da maior empresa mundial de diamantes"

- "Calçado já executou 'mais de 90%' dos investimentos do PRR"

- "Arrendar quarto fica 8% mais caro num ano. Lisboa lidera com 602 euros"

- "Insolvências na restauração cresceram 15% até outubro"

- "Petição com apoio de Musk pede regresso de Jensen Huang à Nvidia"

- "COP31 quer 'ação acelerada' para fim dos combustíveis fósseis"

- "CTTexpress aposta em tecnologia e IA para antecipar picos"

- "Bruxelas aprova aquisição do Commerzbank pelo UniCredit"

Record:

- "Vírus ataca leão. Flávio Gonçalves e Ioannidis lesionam-se nas seleções"

- "Falham ambos a Taça e arriscam a Champions e não só"

- "Liga das Nações. Gales-Portugal. 'Com mais tempo tinha ficado', Jesus e a dispensa de Bernardo Silva"

- "Dolores Aveiro e o adeus de Ronaldo. 'Não foi respeitado pelos colegas. A derrota com a Dinamarca foi bem feita'"

- "Benfica. Tomás Araújo e Banjaqui prontos"

- "Recorda última assistência para Pavlidis. Schjelderup. 'Devia fazer mais trivelas'"

- "FC Porto. Farioli ganha peso em Itália. Premiado com o troféu 'Panchina d'Oro'"

O Jogo:

- "P. Gales-Portugal. Jesus quer expulsar fantasmas. Seleção. Técnico está cansado de falar de Ronaldo e focado em ultrapassar trauma de sábado à noite"

- "'Depois da derrota por 4-1, queremos é dar resposta'. 'Agora tenho de responder à mãe do Cristiano?'"

- "Dolores Aveiro, satisfeita com desaire das quinas, lança críticas a ex-companheiros do filho"

- "FC Porto. Kiwior mais vítima do que vilão. Análise. Luís Freitas Lobo iliba central na Polónia"

- "Farioli distinguido em Itália pela conquista no Dragão"

- "Benfica. Águias dão-se mal nos cantos"

- "Prestianni apontado ao onze titular da Argentina"

- "Sporting. AC Milan paga 40MEuro por Inácio"

- "Flávio Gonçalves e Ioannidis voltam a Alcochete lesionados"

- "São João de Ver. SAD de Dani Alves tem dois meses de salários em atraso"

A Bola:

- "Gales-Portugal. 'Mãe é mãe'. Selecionador acha que não tem de 'responder à mãe do Cristiano' e lembra a forma 'exemplar e sem facilidades como criou os filhos'"

- "Dolores Aveiro disse que ficou 'contente por Portugal ter perdido, mas Jorge Jesus mostrou-se compreensivo"

- "'Bernardo Silva jogar era prematuro'. José Carlos Noronha, diretor clínico da FPF, explicou saída da convocatória do capitão"

- "Rúben Neves: 'Ruído não nos afeta, atmosfera é fantástica'

- "Benfica. 'Não faço tantas vezes a trivela como deveria'. Schjelderup gostou da 'atenção extra' recebida após assistência para Pavlidis decidir ante o E. Amadora"

- "Lukebakio de volta para se afirmar no onze"

- "Sporting. O pesadelo de Nuno Santos. Esquerdino falhou 103 jogos em acumulado de 721 dias de paragem. Não joga desde 4 de maio (21 minutos com o V. Guimarães)"

- "Ioannidis e Flávio Gonçalves lesionados"

- "FC Porto. O plano de Farioli para a artilharia pesada. A gestão de André Silva, Samu e Gimenez"

- "Treinador dos dragões distinguido em Itália"