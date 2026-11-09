COP31 será teste à implementação dos acordos em África

A consultora Oxford Economics considerou hoje que a COP, que começa hoje em Antália, será um teste à capacidade de implementação, pelos governos, dos acordos já feitos nas reuniões anteriores, nomeadamente na eletrificação de África.

"A 31.ª reunião das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP31), apelidada de COP da implementação, irá testar se os governos são capazes de cumprir os compromissos climáticos existentes, pelo que o foco incidirá na implementação, em vez da celebração de novos tratados", escrevem os analistas do departamento africano desta consultora britânica.

Na análise, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os especialistas escrevem que "uma iniciativa fundamental é o Compromisso Global de Eletrificação '35 por 35', uma meta voluntária que visa aumentar a quota da eletricidade no consumo final de energia global de pouco mais de 20% atualmente para 35% até 2035" e apontam que "alcançar esta meta exigirá uma adoção mais ampla de tecnologias elétricas, a par de investimentos substanciais nas redes elétricas e no armazenamento de energia".

Para África, o principal problema consiste em "superar, em primeiro lugar, o desafio mais fundamental de alargar o acesso à eletricidade e expandir as suas redes elétricas", para o qual será necessário "um investimento significativo na produção, transmissão e distribuição de eletricidade" que a Agência Internacional da Energia (AIE) estima em 15 mil milhões de dólares [13,5 mil milhões de euros] por ano até 2035.

"Os negociadores africanos chegaram provavelmente a Antália focados no financiamento; o grupo de negociação africano solicitou à ONU que acrescentasse três pontos formais à agenda da COP31: triplicar o financiamento para a adaptação, o comércio e as alterações climáticas, e os acordos de financiamento do Fundo Verde para o Clima", escreve a Oxford Economics.

A adaptação, acrescentam os analistas, será provavelmente o principal campo de batalha, já que a COP30 "comprometeu-se a, pelo menos, triplicar o financiamento para a adaptação dos países em desenvolvimento até 2035, mas durante as negociações em Bona, em junho de 2026, os países em desenvolvimento tentaram incluir esse compromisso no texto sobre adaptação, mas várias economias avançadas opuseram-se a isso".

Para a maioria dos governos africanos, o crescimento económico e a redução da pobreza continuam a ser as prioridades absolutas, o que significa que a ação climática será ponderada em relação a estes objetivos, em vez de os substituir, acrescentam ainda os analistas da Oxford Economics, concluindo que, "nos casos em que se espera uma descarbonização mais rápida, os negociadores africanos defendem que os custos devem recair, em grande parte, sobre as economias avançadas que mais contribuíram para o dilema das alterações climáticas".