Um condutor de uma viatura TDVE, com idade a rondar os 50 anos, ficou inconsciente e entrou em paragem respiratória quando se encontrava dentro do seu carro, esta manhã, nas imediações do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma equipa de três elementos e uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal foi mobilizada para o local e efectuou manobras de reanimação da vítima.

O homem foi, entretanto, encaminhado para a unidade hospitalar.

Devido a esta ocorrrência, o trânsito automóvel nesta zona encontrava-se muito condicionado. A PSP está no local.