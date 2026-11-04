Trump defende que eventual pedido de impugnação contra si destruiria democratas

O Presidente norte-americano republicano, Donald Trump, defendeu hoje que um eventual processo de impugnação ('impeachment') contra si destruiria os democratas, num momento em que os opositores políticos conquistaram a maioria no Congresso.

"Acho que destruiria o Partido Democrata se o fizessem. Porque, um processo de 'impeachment' sem motivo? Porquê? Por ter um país bem-sucedido? O nosso país está agora mais bem-sucedido do que em qualquer outro momento da sua história", disse Trump em resposta às perguntas dos jornalistas na Casa Branca, durante a sua primeira aparição pública após as eleições intercalares realizadas na terça-feira.

Uma eventual destituição de Trump teria, porém, reduzidas probabilidades de sucesso, uma vez que seria necessária uma maioria de dois terços no Senado.

O líder republicano também afirmou que não está a considerar demitir o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, apesar da insatisfação dos eleitores com a guerra no Irão.