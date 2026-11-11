Madeira ultrapassa a barreira das 3 centenas de ocorrências devido ao mau tempo

Os serviços de protecção civil apontam 313 ocorrências na Região até às 16 horas desta quarta-feira, de acordo com os dados da Informação à Comunicação Social do EPE, com fonte na plataforma Preventech e reportados desde as 20 horas de ontem.

Ao todo, foram mobilizados 779 operacionais e 328 meios, valores que correspondem ao empenhamento por ocorrência e não ao número de operacionais ou meios únicos.

Os movimentos de massa e as inundações de estruturas ou superfícies foram as situações mais frequentes, com 84 e 76 ocorrências, respectivamente. Seguem-se as quedas de árvores, com 48 casos.

Há ainda a assinalar 11 desabamentos de estruturas edificadas, 9 quedas de elementos de construção, 6 desentupimentos ou tamponamentos, 7 casos de dano ou queda de redes de fornecimento e 4 quedas de estruturas temporárias ou móveis. Há ainda 34 casos de limpeza de via e sinalização de perigo, e 12 casos de corte ou remoção de elementos em perigo de queda.