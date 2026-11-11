Principais artérias em redor de Lisboa condicionadas e túneis fechados

As principais artérias em redor de Lisboa estão atualmente condicionadas e todos os túneis da cidade estão fechados, segundo informação da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Há muitos condicionamentos, mas nenhuma via cortada na totalidade", adiantou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

A fonte destacou, entre as "artérias maiores" que servem a capital, os condicionamentos no Eixo Norte-Sul, no IC19, na A8 e na Avenida Infante D. Henrique.

"Os túneis [de Lisboa] estão todos encerrados", acrescentou, comentando que bastam cinco minutos longe do computador para as ocorrências aumentarem e/ou alterarem. "Está sempre tudo a mudar", realçou.

A Infraestruturas de Portugal (IP) já tinha comunicado que o número de estradas com a circulação condicionada devido ao mau tempo aumentou, pelas 14:00 de hoje, para oito vias rodoviárias.

As oito vias rodoviárias condicionadas localizam-se nos distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Guarda. No distrito de Lisboa, havia, àquela hora, segundo a IP, três vias rodoviárias com condicionamentos: o IP7, também conhecido como Eixo Norte-Sul, no acesso da Avenida de Ceuta; a EN6, em Oeiras; e a EN1, em Vila Franca de Xira.

Portugal continental está hoje em situação de alerta, até às 23:59, devido à passagem da depressão Charles, que provocou cerca de 200 ocorrências da Madeira na noite passada, sobretudo inundações, quedas de árvores e derrocadas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu vários avisos vermelhos devido à chuva e ao vento, a depressão mudou as suas características e no seu trajeto para o continente, esta manhã, regista-se uma redução da intensidade do vento e das rajadas. Continua a prever-se muita precipitação.

Os distritos de Lisboa, Beja e Setúbal passaram a estar sob aviso laranja, mantendo-se o aviso vermelho para Faro até às 21:00.

Durante a noite, a Grande Lisboa e a Península de Setúbal foram as zonas mais afetadas, sobretudo com inundações, mas o distrito de Faro é o único que mantém avisos vermelhos tanto para chuva como para o vento.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 538 ocorrências associadas ao mau tempo entre as 00:00 e as 12:00 de hoje, sobretudo em Lisboa e Setúbal.

O Governo decidiu fechar, durante o dia de hoje, as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, e mais de três centenas de voos foram cancelados em Lisboa, Faro, na Madeira e no Porto.