Associação 30 de Julho quer representantes da Madeira e dos Açores no Conselho Geral e de Supervisão da ADSE

A Associação 30 de Julho, que representa os beneficiários da ADSE, concluiu um ciclo de reuniões com os cinco grupos parlamentares da Assembleia Legislativa da Madeira e prepara-se para dialogar com os grupos parlamentares dos Açores.

Os encontros, realizados entre 2 de Outubro e 3 de Novembro com Chega, PS, PSD, Iniciativa Liberal e Juntos Pelo Povo, contaram com a presença do presidente da direcção, José Pereira, e de Roberto Sousa, coordenador do Núcleo de Beneficiários da Madeira.

Através de comunicado, o organismo refere que a principal reivindicação é a representação directa dos beneficiários das duas regiões autónomas no Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, o que passa, segundo a associação, por uma revisão urgente dos Estatutos. A associação quer ainda lugares nos órgãos de governo e supervisão para as associações de beneficiários.

Os dados de 2025 apresentados nas reuniões apontam para 50.410 beneficiários na Madeira (1.317 no Porto Santo), servidos por 52 locais de prestação no regime convencionado na ilha da Madeira e nenhum no Porto Santo. A associação pede, por isso, uma avaliação da cobertura por concelho e especialidade, atendendo à dupla insularidade e aos custos de deslocação.

Outras propostas passam por áreas como o financiamento (descontos de 2% para os beneficiários titulares e 2% para as entidades empregadoras, em 12 meses em vez de 14, sujeitos a avaliação financeira que garanta a sustentabilidade da ADSE), fraude (reforço da auditoria e da detecção precoce de facturação irregular, com reversão para a ADSE dos montantes recuperados) e comparticipações (avaliação da cirurgia assistida por robótica e do neurocontrolo, actualização dos valores para óculos e lentes, com acumulação de limites durante três anos, e comparticipação de implantes dentários quando clinicamente indicados).

De resto, a associação manifestou ainda preocupação com a ausência de presidente do Conselho Directivo desde Maio de 2026 e de director clínico há mais de um ano, defendendo o preenchimento urgente destes cargos num subsistema que abrange 1.352.461 beneficiários.