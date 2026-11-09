Web Summit este ano tem "os mais importantes oradores" de sempre

O presidente executivo (CEO), Paddy Cosgrave, afirmou hoje que a edição deste ano da Web Summit tem os oradores de tecnologia mais importantes que alguma vez teve, contando com a maior presença chinesa de sempre.

"A Web Summit deste ano tem, sem dúvida nenhuma, na minha opinião a lista mais importante de oradores de tecnologia que já tivemos", afirmou o CEO na sessão de abertura da cimeira, que decorre em Lisboa até quinta-feira.

Paddy destacou também a migração dos líderes tecnológicos dos Estados Unidos para China, sendo que este ano a cimeira tem a maior presença chinesa de sempre.

"Nos próximos dias [teremos] os principais laboratórios de tecnologia, 'startups' robóticas, fabricantes de automóveis, 'startups' de computação quântica, startups de energia e mais", disse.

"Mas não são da Califórnia, são da China", acrescentou o CEO irlandês. "As empresas chinesas estão a contribuir mais para o nosso futuro compartilhado do que empresas de qualquer outro lugar", acrescentou.

Portugal, de acordo como CEO, leva este ano o maior número de 'stratups' de sempre, sendo que "isso diz muito da incrível ascensão de Portugal nos últimos dez anos".

O evento este ano reúne empresas de 164 países, um número recorde, sendo que toda a Europa está representada, porém "há mais 'startups' de São Paulo do que de Paris", disse Cosgrave.

Paddy Cosgrave voltou a referir também que a escolha de Portugal foi muito criticada ao início, pelo país ser conhecido como um destino para surfistas e viajantes.

"Temos o maior número de investidores do mundo e esses investidores estão aqui para encontrar o futuro", asseverou.

A Web Summit decorre até quinta-feira, na Feira Internacional de Lisboa e no Meo Arena.

O evento decorre desde 2016 em Lisboa, sendo esta a sua décima edição, e deverá manter-se até 2028. Paddy Cosgrave não avançou detalhes sobre se a Web Summit ficará ou não na capital Portugal após o final do contrato.