Pingo Doce abre votações do Bairro Feliz com 28 causas na Madeira

O Pingo Doce desafia as comunidades de norte a sul do país a decidir quais os projectos que vão ganhar vida nos seus bairros. Arranca, assim, a fase de votação da 6.ª edição do programa Bairro Feliz, que coloca 28 causas locais a votação nas lojas Pingo Doce da Madeira.

Até dia 28 de Novembro, cada loja terá duas causas finalistas em votação. Caberá à comunidade e vizinhos escolherem aquela que consideram mais relevante para o seu bairro e que receberá um apoio de até 1.000 euros, atribuído pelo Pingo Doce para ajudar a concretizar o projeto. Por cada 10 euros em compras, os clientes recebem uma moeda Bairro Feliz, até ao limite de três moedas por compra, que podem depositar no mealheiro da causa que pretendam apoiar.

Entre os 28 projectos em votação na Madeira estão a criação de uma Ludoteca Escolar, oferecendo aos alunos de uma escola um espaço de convívio e aprendizagem e a compra de kits de higiene e bem-estar para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. A presente edição conta, ainda, com uma causa que pretende apoiar, com bens essenciais, famílias em acolhimento numa Instituição, assim como a compra de um kit profissional de cabeleireiro para uso de utentes de um Centro de Dia. Projectos que contribuirão para melhorar a vida nos respetivos bairros.

“Ao longo dos anos, o Bairro Feliz tem mostrado que quando as comunidades participam, surgem respostas concretas para necessidades reais. Nesta edição, colocamos novamente perto de mil causas em votação, convidando os vizinhos a escolher os projetos que consideram mais relevantes para os seus bairros e a contribuir para a sua concretização.” afirma Filipa Pimentel, directora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

Nas seis edições do programa, o Bairro Feliz já apoiou 2.417 causas, representando um investimento superior a dois milhões de euros nas comunidades envolventes das lojas Pingo Doce. De projetos de apoio social e educação a iniciativas de saúde, ambiente, cultura, desporto ou causa animal, o programa tem contribuído para responder a necessidades específicas de cada bairro, reforçando o papel dos vizinhos na construção de comunidades mais fortes e coesas.