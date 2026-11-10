Santa Cruz declara situação de alerta municipal

O Município de Santa Cruz declarou, esta terça-feira, a situação de alerta municipal devido às condições meteorológicas adversas associadas à passagem da depressão Charles pela Madeira.

A medida produz efeitos imediatos e vigora até quarta-feira, 11 de Novembro, podendo ser prolongada ou levantada antecipadamente em função da evolução do estado do tempo.

Na sequência desta decisão, o Serviço Municipal de Protecção Civil determinou o encerramento dos serviços municipais e a suspensão do atendimento presencial ao público até às 13 horas de amanhã. Ficam salvaguardados os serviços essenciais e os meios necessários para assegurar a resposta a eventuais ocorrências.

A autarquia decidiu também reforçar a vigilância das condições meteorológicas, hidrológicas e geotécnicas, em articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Serviço Regional de Protecção Civil e outras entidades competentes.

As equipas municipais responsáveis pelas obras, ambiente, drenagem e vias estarão em prontidão, estando previstas acções de verificação e limpeza dos sistemas de escoamento, sempre que as condições de segurança o permitam.

Atenção especial às pessoas vulneráveis

Outra das prioridades passa pelo acompanhamento das populações mais expostas ao mau tempo. Em colaboração com as juntas de freguesia, serão constituídas equipas de observação para identificar situações de maior vulnerabilidade e acompanhar as zonas consideradas de risco.

O município prevê ainda avaliações técnicas de estradas, caminhos, parques, jardins e equipamentos municipais, admitindo novos encerramentos temporários caso sejam identificadas situações de perigo.

Com a declaração de alerta, foi accionado o Centro de Coordenação Operacional Municipal, instalado no quartel-sede da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Esta estrutura ficará responsável pelo acompanhamento da situação e pela articulação entre as diferentes entidades, podendo avaliar a necessidade de activar o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil.

A Protecção Civil Municipal recomenda à população que evite deslocações desnecessárias, sobretudo em zonas de risco, não atravesse estradas inundadas e se mantenha afastada de linhas de água, taludes, árvores instáveis e áreas costeiras expostas.

É igualmente aconselhada a fixação de objectos que possam ser projectados pelo vento e o acompanhamento permanente dos avisos oficiais. Em caso de emergência, deve ser contactado o 112.