Presidente interina da Venezuela anuncia Oliver Blanco para ministro das Relações Exteriores

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou hoje que o diplomata Oliver Blanco será o novo ministro das Relações Exteriores do país, substituindo Félix Plasencia, que assumirá o cargo de diretor de Assuntos Internacionais.

Blanco atuava até agora como vice-primeiro ministro de Relações e Comércio Exterior da Venezuela, com especial foco para a Europa e América do Norte.

"Decidi nomear Oliver Blanco como chanceler da República Bolivariana da Venezuela. Espero que essa equipa fortalecida continue a avançar nas mudanças e na recuperação geopolítica da Venezuela em áreas de cooperação e amizade com todos os países", anunciou a chefe de Estado interina num discurso televisivo.

Plasencia partirá imediatamente para o Reino Unido "até recuperarmos o ouro que é dos venezuelanos e venezuelanas", adiantou Rodríguez, que, justamente na quarta-feira, reclamou a devolução das reservas de ouro do seu país, depositadas no Banco da Inglaterra, onde estão congeladas há mais de seis anos.

A Venezuela tem lingotes de ouro no banco avaliados em quase 2.000 milhões de euros que não pode retirar porque a Grã-Bretanha se recusou a reconhecer a reeleição de Nicolás Maduro, em 2018.

"Chega de desculpas" e "do roubo do nosso ouro", afirmou Rodriguez na quarta-feira, sublinhando que "esse ouro pertence aos venezuelanos, não ao Banco da Inglaterra".