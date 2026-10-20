Treinador Carlos Vicens deixa o comando do Sporting de Braga
O espanhol Carlos Vicens deixou o comando técnico do Sporting de Braga, na sequência da terceira derrota seguida dos minhotos, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.
"O SC Braga informa que Carlos Vicens cessa, com efeitos imediatos, as funções de treinador principal da equipa A, deixando igualmente o clube os elementos que compunham a sua equipa técnica: Mário Enguidanos, Jordi Lie, Lander Iza, Ramiro Marín e Willy Alonso", informaram os minhotos, através do site oficial.
O técnico, que tinha contrato até junho de 2028, assumiu a liderança da equipa no início da temporada 2025/26 e deixa os 'arsenalistas' um dia após a derrota em casa com o Gil Vicente (2-1), para a I Liga, naquele que foi o terceiro desaire consecutivo dos minhotos em todas as competições e o quarto nos últimos seis encontros.
Antes da receção aos gilistas, em jogo em atraso da segunda jornada, o Sporting de Braga tinha sido derrotado em Copenhaga, por 3-0, na estreia na fase de liga da Liga Conferência, na última quinta-feira.
Os bracarenses ocupam a oitava posição na I Liga, com 11 pontos, a 13 do líder FC Porto.