Franclim Carvalho é o novo treinador do Sporting de Braga, substituindo no cargo Carlos Vicens e assumindo já o treino de hoje à tarde da equipa minhota da I Liga de futebol, informou o clube.

O novo técnico dos 'arsenalistas', de 39 anos, assina contrato até ao final da temporada, com mais uma época de opção, sucedendo ao espanhol Carlos Vicens, demitido após a derrota (2-1) de segunda-feira com o Gil Vicente, em casa, jogo em atraso da segunda jornada, terceiro desaire consecutivo de uma sequência de quatro jogos sem ganhar.

Sem clube desde agosto, quando saiu dos brasileiros do Botafogo, Franclim Carvalho regressa ao clube bracarense depois de passagens pelos escalões de formação como treinador adjunto, mesma função que assumiu na equipa principal durante duas épocas (2022/23 e 2023/24) na 'vigência' de Artur Jorge.