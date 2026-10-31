Setenta mil pessoas em protesto em Paris com confrontos com polícia
Cerca de 70 mil pessoas saíram hoje às ruas de Paris contra o aumento do custo de vida, segundo a polícia, num protesto marcado por confrontos com as forças de segurança, que lançou gás lacrimogéneo contra manifestantes.
O protesto convocado hoje para Paris por sindicatos e pelo movimento "coletes amarelos" começou pelas 14:00 locais (13:00 em Lisboa) e decorreu de forma "pacífica", relatou o canal noticioso francês BFMTV.
A situação começou no entanto "a ficar tensa" na Porte de Charenton, ponto final do percurso autorizado pelas autoridades, onde a frente da marcha tinha chegado quase uma hora antes.
Segundo a BFMTV, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Muitos usavam máscaras anti-gás.