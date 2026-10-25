María Corina Machado regressa à Venezuela após dez meses de exílio

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, anunciou este domingo, 25 de Outubro, o regresso à Venezuela, depois de cerca de dez meses no exílio. A vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2025 confirmou a chegada ao país através de uma publicação na rede social X.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

O Comando ConVzla, estrutura política de apoio à líder da oposição, divulgou também fotografias e um vídeo da chegada ao país. “Todos nós, venezuelanos, estávamos à sua espera”, escreveu na rede social X.

¡Todos los venezolanos la estábamos esperando! Y así fue la llegada de @MariaCorinaYA a nuestro país después de meses de intentos para volver. Venezuela cambió y se prepara para la transición definitiva a la democracia y la libertad, y lo haremos juntos, de la mano de Dios. https://t.co/BC770CnQyi — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 25, 2026

Por sua vez, o partido Vente Venezuela assinalou o regresso de María Corina Machado, numa publicação que faz referência ao Santuário da Divina Pastora, em Santa Rosa, e manifesta a esperança de que a sua chegada represente o reencontro das famílias venezuelanas.

Desde el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, hasta cada rincón de Venezuela, se siente la fuerza de un pueblo que jamás perdió la esperanza. @MariaCorinaYA pisa nuevamente el suelo venezolano y su llegada anuncia el reencuentro de todas las familias que pronto volverán a estar unidas en nuestro país. ¡Venezuela será libre! — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

A dirigente tinha deixado clandestinamente a Venezuela em Dezembro do ano passado, para viajar até à Noruega e receber o Prémio Nobel da Paz.

Segundo o PÚBLICO, María Corina Machado tentou regressar ao país pelo menos sete vezes desde Julho, sem sucesso.

O regresso acontece três dias depois de centenas de venezuelanos terem saído às ruas de várias cidades do país para exigir a marcação de eleições presidenciais, a libertação dos presos políticos e o regresso da líder da oposição.

As manifestações, realizadas na quinta-feira, 22 de Outubro, decorreram na sequência de uma convocatória da oposição, reforçada por um apelo público da própria María Corina Machado.

Corina Machado reitera apelo ao protesto para exigir presidenciais na Venezuela A líder da oposição da Venezuela e vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado, reiterou o apelo a uma mobilização nacional, na quinta-feira, para exigir a marcação de eleições presidenciais.

Em Caracas, os manifestantes exibiram cartazes com mensagens como "deixem entrar María Corina" e "Liberdade para todos os presos políticos", segundo relatou a agência Lusa.

Oposição convoca marcha para exigir presidenciais e regresso de Maria Corina A oposição venezuelana convocou hoje uma mobilização nacional para quinta-feira para exigir eleições presidenciais, a libertação de presos políticos e o regresso seguro da opositora Maria Corina Machado, Prémio Nobel da Paz 2025, a Caracas.

Na última semana, María Corina Machado afirmou contar com o apoio dos Estados Unidos e reiterou a defesa da realização de eleições presidenciais em 2027.

A Venezuela é actualmente governada pela presidente interina Delcy Rodríguez, que assumiu o poder na sequência da captura de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, a 3 de Janeiro deste ano. Até ao momento, a governante não se pronunciou sobre o regresso da líder da oposição.