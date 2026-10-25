María Corina Machado regressa à Venezuela após dez meses de exílio
Líder da oposição venezuelana anunciou o regresso poucos dias depois de manifestações a exigir eleições presidenciais e a sua entrada no país
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, anunciou este domingo, 25 de Outubro, o regresso à Venezuela, depois de cerca de dez meses no exílio. A vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2025 confirmou a chegada ao país através de uma publicação na rede social X.
O Comando ConVzla, estrutura política de apoio à líder da oposição, divulgou também fotografias e um vídeo da chegada ao país. “Todos nós, venezuelanos, estávamos à sua espera”, escreveu na rede social X.
Por sua vez, o partido Vente Venezuela assinalou o regresso de María Corina Machado, numa publicação que faz referência ao Santuário da Divina Pastora, em Santa Rosa, e manifesta a esperança de que a sua chegada represente o reencontro das famílias venezuelanas.
A dirigente tinha deixado clandestinamente a Venezuela em Dezembro do ano passado, para viajar até à Noruega e receber o Prémio Nobel da Paz.
Segundo o PÚBLICO, María Corina Machado tentou regressar ao país pelo menos sete vezes desde Julho, sem sucesso.
O regresso acontece três dias depois de centenas de venezuelanos terem saído às ruas de várias cidades do país para exigir a marcação de eleições presidenciais, a libertação dos presos políticos e o regresso da líder da oposição.
As manifestações, realizadas na quinta-feira, 22 de Outubro, decorreram na sequência de uma convocatória da oposição, reforçada por um apelo público da própria María Corina Machado.
Corina Machado reitera apelo ao protesto para exigir presidenciais na Venezuela
A líder da oposição da Venezuela e vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado, reiterou o apelo a uma mobilização nacional, na quinta-feira, para exigir a marcação de eleições presidenciais.
Em Caracas, os manifestantes exibiram cartazes com mensagens como "deixem entrar María Corina" e "Liberdade para todos os presos políticos", segundo relatou a agência Lusa.
Oposição convoca marcha para exigir presidenciais e regresso de Maria Corina
A oposição venezuelana convocou hoje uma mobilização nacional para quinta-feira para exigir eleições presidenciais, a libertação de presos políticos e o regresso seguro da opositora Maria Corina Machado, Prémio Nobel da Paz 2025, a Caracas.
Na última semana, María Corina Machado afirmou contar com o apoio dos Estados Unidos e reiterou a defesa da realização de eleições presidenciais em 2027.
A Venezuela é actualmente governada pela presidente interina Delcy Rodríguez, que assumiu o poder na sequência da captura de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, a 3 de Janeiro deste ano. Até ao momento, a governante não se pronunciou sobre o regresso da líder da oposição.