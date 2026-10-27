Penálti aos 90+9 minutos segura Flamengo na liderança

Um golo marcado aos 90+9 minutos, de grande penalidade, permitiu na segunda-feira ao Flamengo, treinado pelo madeirense Leonardo Jardim, vencer por 3-2 na receção ao Atlético Mineiro, e segurar a liderança do campeonato brasileiro de futebol.

O colombiano Jorge Carrascal manteve o sangue frio no momento mais tenso do jogo da 32.ª jornada e proporcionou ao campeão em título a conquista de um triunfo que lhe permitiu manter-se um ponto acima do Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, que tinha assumido no sábado o comando provisório do Brasileirão, ao impor-se em casa ao Bragantino, por 2-0.

O Atlético Mineiro, sexto classificado da prova, em luta pelos lugares de acesso à Taça Libertadores da próxima época, até entrou melhor na partida disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, inaugurando o marcador logo aos sete minutos, através de Bernard, mas os anfitriões deram a volta ao resultado ainda antes do intervalo.

O equatoriano Gonzalo Plata, ex-jogador do Sporting, igualou aos 34 minutos e o uruguaio Giorgian de Arrascaeta consumou a reviravolta aos 41.

O Atlético Mineiro ainda encontrou forças para restabelecer o empate, aos 59 minutos, por intermédio de Renan Lodi, que poderia ter sido o herói dos visitantes e acabou por transformar-se em vilão, ao cometer a grande penalidade em período de compensação.

Três dias após ter sido eliminado pelos argentinos do Estudiantes nas meias-finais da Taça Libertadores, o Flamengo segue no topo do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras - que já se sagrou duas vezes campeão brasileiro sob a orientação de Abel Ferreira, em 2022 e 2023 -, a seis jornadas do fim da edição de 2026.