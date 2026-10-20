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Turista resgatada por helicóptero após queda na Levada do Caldeirão Verde

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Uma turista francesa, com cerca de 40 anos, sofreu, esta tarde, uma pequena queda quando percorria a Levada do Caldeirão Verde, em Santana, mas que obrigou a uma operação de resgate com recurso ao helicóptero da Protecção Civil.

A queda, da própria altura, ocorreu por volta das 16h00. A cidadã francesa terá sido socorrida inicialmente pelos Bombeiros de Santana, que mobilizaram para a zona nove elementos e três veículos. Posteriormente foi resgatada por helicóptero, que a transportou para a base da Protecção Civil, no Pináculo. Daqui seguiu numa ambulância da Cruz Vermelha, até ao Hospital Dr. Nélio Mendoça.

Ao que tudo indica, o seu estado de saúde não inspira muita preocupação.

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