Empresa presta três mil atendimentos médicos a turistas por ano na Madeira

A empresa madeirense Safe Away realiza, em média, três mil atendimentos médicos por ano a turistas que visitam a Região.

A actividade, iniciada em 2015, tem vindo a crescer e conta actualmente com uma equipa de 13 médicos e seis enfermeiros, assegurando assistência durante as 24 horas do dia.

A ideia será sempre que o turista que adoece na Madeira tenha uma experiência o menos má possível e evitar deslocações que muitas vezes levam a que perca um dia de férias.

Os números foram divulgados esta terça-feira por um dos responsáveis da empresa, durante uma visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, às instalações no Funchal.

Segundo avançou um dos fundadores, a Safe Away nasceu com o objectivo de proporcionar assistência médica aos turistas durante a estadia na Madeira, permitindo que determinadas situações clínicas sejam resolvidas directamente nas unidades hoteleiras, sem necessidade de deslocação a hospitais ou outros estabelecimentos de saúde.

A empresa trabalha actualmente com cerca de 90% da hotelaria regional, prestando também serviços a operadores turísticos.

O modelo assenta na disponibilização de equipas médicas e de enfermagem que se deslocam aos hotéis, sempre que as condições clínicas e de segurança permitem tratar os pacientes no local.

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A empresa dispõe ainda de serviços de atendimento telefónico e de apoio administrativo, envolvendo, no conjunto, cerca de duas dezenas de profissionais.

Montámos um sistema que está disponível 24 horas por dia, com médicos e enfermeiros, e que dá resposta dentro da unidade hoteleira sempre que há condições de segurança para tratar o doente.

Foto Governo Regional

A cobertura geográfica estende-se actualmente do Caniçal à Calheta, estando prevista a possibilidade de alargar futuramente a assistência à costa Norte, onde ainda não existe capacidade instalada para assegurar a mesma resposta.