PSD preocupado com segurança da comunidade madeirense na África do Sul
O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira esteve reunido com o conselheiro das Comunidades Madeirenses na África do Sul, Victor Gomes, para
acompanhar a situação dos milhares de madeirenses e seus descendentes que
residem naquele país, num encontro que permitiu abordar algumas das principais
preocupações da comunidade, com particular destaque para a segurança, as
ligações aéreas e a importância do movimento associativo.
Em comunicado, o deputado
social-democrata Carlos Fernandes manifestou preocupação com a crescente
onda de violência e de sequestros que, nos últimos anos, tem afectado membros da
comunidade madeirense, considerando tratar-se de uma realidade que exige
especial atenção das autoridades competentes. "A segurança dos nossos
emigrantes é uma preocupação permanente e
é fundamental que o Estado português acompanhe de perto esta situação,
assegurando que os direitos e a proteção dos nossos cidadãos residentes no
estrangeiro merecem a devida atenção", afirmou.
Outro dos
assuntos abordados na reunião foi a necessidade de restabelecer uma ligação aérea directa
entre Portugal e a África do Sul, tendo sido abordada a situação da TAP e a
importância de encontrar uma solução que facilite as deslocações entre os dois
países. Para Carlos Fernandes, "estamos a falar de milhares de madeirenses
e dos seus descendentes que mantêm uma
ligação profunda à sua terra de origem e para quem uma ligação aérea directa
representa uma necessidade há muito reivindicada", sublinhando que esta
acessibilidade permitiria estreitar os vínculos familiares e reforçar a
proximidade da diáspora à Madeira.
O
encontro permitiu igualmente reconhecer o papel determinante do movimento
associativo madeirense na África do Sul, cujas instituições têm assegurado, ao
longo de várias gerações, a preservação da identidade, da cultura e das
tradições regionais. Neste âmbito, foram também analisados os apoios
disponibilizados pelo Governo Regional da Madeira às associações e
coletividades, tendo Carlos Fernandes destacado a importância de prosseguir
este investimento. "O associativismo tem sido fundamental para manter viva
a identidade madeirense na África do Sul, sobretudo junto das novas gerações, e
o Governo Regional tem desempenhado um papel importante no apoio às
instituições que asseguram essa ligação às nossas raízes", salientou.
O deputado reafirmou, por fim, o compromisso do Grupo Parlamentar do PSD de continuar a acompanhar de perto os problemas e as necessidades dos madeirenses residentes na África do Sul, dando voz às suas preocupações junto das entidades competentes e valorizando o contributo de uma comunidade que, ao longo de décadas, tem desempenhado um papel fundamental na projeção da Madeira além-fronteiras. "A distância geográfica jamais poderá representar um afastamento institucional - os madeirenses que vivem fora da Região continuam a fazer parte da nossa comunidade e merecem que as suas preocupações sejam ouvidas e devidamente acompanhadas", concluiu.