PSD preocupado com segurança da comunidade madeirense na África do Sul

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira esteve reunido com o conselheiro das Comunidades Madeirenses na África do Sul, Victor Gomes, para acompanhar a situação dos milhares de madeirenses e seus descendentes que residem naquele país, num encontro que permitiu abordar algumas das principais preocupações da comunidade, com particular destaque para a segurança, as ligações aéreas e a importância do movimento associativo.



Em comunicado, o deputado social-democrata Carlos Fernandes manifestou preocupação com a crescente onda de violência e de sequestros que, nos últimos anos, tem afectado membros da comunidade madeirense, considerando tratar-se de uma realidade que exige especial atenção das autoridades competentes. "A segurança dos nossos emigrantes é uma preocupação permanente e é fundamental que o Estado português acompanhe de perto esta situação, assegurando que os direitos e a proteção dos nossos cidadãos residentes no estrangeiro merecem a devida atenção", afirmou.



Outro dos assuntos abordados na reunião foi a necessidade de restabelecer uma ligação aérea directa entre Portugal e a África do Sul, tendo sido abordada a situação da TAP e a importância de encontrar uma solução que facilite as deslocações entre os dois países. Para Carlos Fernandes, "estamos a falar de milhares de madeirenses e dos seus descendentes que mantêm uma ligação profunda à sua terra de origem e para quem uma ligação aérea directa representa uma necessidade há muito reivindicada", sublinhando que esta acessibilidade permitiria estreitar os vínculos familiares e reforçar a proximidade da diáspora à Madeira.



O encontro permitiu igualmente reconhecer o papel determinante do movimento associativo madeirense na África do Sul, cujas instituições têm assegurado, ao longo de várias gerações, a preservação da identidade, da cultura e das tradições regionais. Neste âmbito, foram também analisados os apoios disponibilizados pelo Governo Regional da Madeira às associações e coletividades, tendo Carlos Fernandes destacado a importância de prosseguir este investimento. "O associativismo tem sido fundamental para manter viva a identidade madeirense na África do Sul, sobretudo junto das novas gerações, e o Governo Regional tem desempenhado um papel importante no apoio às instituições que asseguram essa ligação às nossas raízes", salientou.



O deputado reafirmou, por fim, o compromisso do Grupo Parlamentar do PSD de continuar a acompanhar de perto os problemas e as necessidades dos madeirenses residentes na África do Sul, dando voz às suas preocupações junto das entidades competentes e valorizando o contributo de uma comunidade que, ao longo de décadas, tem desempenhado um papel fundamental na projeção da Madeira além-fronteiras. "A distância geográfica jamais poderá representar um afastamento institucional - os madeirenses que vivem fora da Região continuam a fazer parte da nossa comunidade e merecem que as suas preocupações sejam ouvidas e devidamente acompanhadas", concluiu.