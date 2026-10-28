Papa encontra-se com vítimas de abusos durante viagem à América do Sul em novembro

O Papa Leão XIV vai encontrar-se com as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica durante uma visita ao Uruguai, Argentina e Peru entre 06 e 17 de novembro, anunciou ontem o Vaticano.

"Estes encontros refletem o desejo do Papa de expressar a sua proximidade a todos aqueles que sofreram e continuam a sofrer por causa desta violência", referiu a sala de imprensa do Vaticano, em comunicado.

O Papa Leão XIV visita o Uruguai entre 06 e 08 de novembro, seguindo depois para Argentina, entre 08 e 11, e para o Peru, até 17 de novembro, onde, segundo, a Santa Sé, tem intenção de indemnizar as vítimas de um movimento católico sediado naquele país.

O antecessor do atual pontífice, o Papa Francisco, ordenou a dissolução do movimento ultraconservador Sodalitium Christianae Vitae (SCV), localizado no Peru, após terem sido revelados abusos sexuais, físicos e psicológicos sistemáticos por parte de alguns dos seus líderes.

O Peru é um país onde o Papa Leão XIV passou grande parte da sua vida, depois de ter ido para lá pela primeira vez como missionário na década de 1980 e de ter servido como bispo de Chiclayo entre 2015 e 2023.

O atual pontífice, que adquiriu a cidadania peruana, tem defendido repetidamente a obrigação da Igreja oferecer justiça e reparação às vítimas de abusos, assim como de trabalhar para prevenir o crime.

Um mês após a cirurgia para retirar um nódulo cancerígeno no pulmão, a viagem à América do Sul vem do desejo do Papa Leão XIV de "construir com as vítimas dos abusos sexuais caminhos de cura acessíveis a qualquer pessoa necessitada", segundo comunicado do Vaticano.

De acordo com a nota, as visitas do pontífice aqueles países na América do Sul vão decorrer como planeado e visam também "garantir que a Igreja é um lugar seguro e espiritualmente saudável que vive e comunica o Evangelho".

O Papa Leão XIV reuniu-se com várias vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero francês na viagem que efetuou a França em outubro e reconheceu que algumas organizações dentro da Igreja Católica "por vezes cometeram abusos de forma sistemática".

De acordo com a mesma fonte, em junho, durante uma visita a Espanha, onde também se encontrou com vítimas de abusos sexuais, o pontífice prometeu "esforços adicionais" e "uma resposta mais eficaz" a este crime no seio da Igreja.