Mulher morre atacada por tubarão numa praia da África do Sul
Uma mulher morreu atacada por um tubarão enquanto tomava banho numa praia da costa sudeste da África do Sul, indicaram hoje testemunhas e autoridades locais.
O ataque ocorreu na praia de Orient Beach, numa das maiores cidades do país, Kugompo (antiga East London), onde a autarquia fechou as praias circundantes até nova ordem e exortou o público a não tomar banho na zona.
A polícia indicou ter sido chamada ao local por volta das 07:00 (06:00 em Lisboa), onde descobriu o corpo de uma mulher de 65 anos que apresentava "feridas abertas".
Os ataques de tubarão continuam a ser raros, mas não são inéditos na África do Sul. Segundo o International Shark Attack File (Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões) da Universidade da Florida, nos Estados Unidos da América, dos nove ataques mortais a nível mundial em 2025, um deles ocorreu na África do Sul.