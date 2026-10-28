Trump diz que não "se vai meter" no que diz respeito a Flávio Bolsonaro

Donald Trump garantiu que não se "vai meter" no que diz respeito ao senador brasileiro Flávio Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos e que hoje chegou a afirmar ser o "verdadeiro presidente do Brasil".

"Não vou me meter", afirmou o presidente americano, questionado sobre essas declarações, acrescentando: "Foi uma eleição estranha, com certeza", referindo-se à votação vencida pelo presidente brasileiro em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Acho que ele e a sua família foram tratados de forma muito injusta", acrescentou o presidente republicano, que respondeu a algumas perguntas antes de partir para um comício de campanha no Ohio (centro), nos EUA.

Numa declaração "ao povo brasileiro e à comunidade internacional" publicada nas suas redes sociais, Flávio Bolsonaro acrescentou que "dirigiria a oposição" a partir dos Estados Unidos.

Após uma viagem via Argentina e Equador, aquele que se via a percorrer os mesmos passos que o seu pai, Jair Bolsonaro, chegou hoje de avião aos EUA com membros da sua família, por volta das 13:30 GMT, aterrando no aeroporto de Opa-Locka, perto de Miami, na Flórida.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA afirmou, num comunicado, que Flávio Bolsonaro e a família foram sujeitos a controlo e admitidos "de acordo com as leis e procedimentos de imigração em vigor".

Flávio Bolsonaro tinha obtido vistos da administração de Donald Trump, aliado do antigo presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, e está a ser investigado em várias frentes no Brasil, nomeadamente por alegada corrupção e branqueamento de capitais.