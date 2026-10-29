Halloween na Avenida Sá Carneiro

As Vespas, Marginal e Jam convidam a entrar no espírito da época e a assinalar no próximo sábado o Halloween, ou Noite das Bruxas, com disfarces e ao som das propostas musicais dos espaços de animação da Avenida Sá Carneiro.

No Marginal estará Hernandez e BZ, numa actuação conjunta em que partilham a cabine e constroem, em conjunto, a viagem musical da noite, convida o Grupo Vespas. No Jam, a selecção musical será assinada por Ricardo Campos e Maurílio Freitas; e no espaço principal, as Vespas, Tony Freitas e Pedro Pestana garantirão a energia na pista de dança.

Os espaços estarão decorados a rigor.