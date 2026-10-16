Ministro Luís Neves apresenta queixa-crime contra ex-secretário-geral do MAI

O ministro da Administração Interna vai apresentar uma queixa-crime contra o ex-secretário-geral do Ministério da Administração Interna Ricardo Carrilho por considerar que as suas declarações têm "grotescas falsidades, conteúdo calunioso e difamatório".

"Considerando que grande parte destas declarações contém grotescas falsidades, conteúdo calunioso e difamatório, bem como violação de deveres funcionais, que se mantêm, não obstante o ex-secretário-geral ter cessado funções, mais se informa, que serão igualmente acionadas as competentes participações criminais", confirmou o ministério tutelado por Luís Neves à Lusa, depois de a notícia ter sido avançada pelo Expresso.

Luís Neves reiterou também "total disponibilidade para esclarecer todas estas matérias", nomeadamente no parlamento.

O ministro demitiu na segunda-feira Ricardo Carrilho, que era secretário-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) desde janeiro de 2025.

Ricardo Carrilho considerou a exoneração "um ato de retaliação" e acusou Luís Neves de "pressões ilegítimas" e "de uma interferência política asfixiante".