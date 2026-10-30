Madeira Street Arts Festival já arrancou no Funchal e não deixou ninguém indiferente
O Madeira Street Arts Festival já começou no Funchal e está a captar a atenção do público
Esta sexta-feira, 30 de Outubro, a programação arrancou às 11h00, na Praça Central, com a actuação de The Great Wolynski, artista argentino que deu início a um dia dedicado à arte de rua e que rapidamente chamou a atenção de quem passava. Foi o caso de João Sousa que, enquanto fazia tempo para apanhar o autocarro, aproveitou para ver a performance. “Vou ver o que sairá daqui”, disse.
Esta é a primeira vez que assiste a algo do género e considerou que este género de iniciativas contribui para animar a cidade. “É muito bom haver isto, porque anima quem passa”, afirmou, enquanto espreitava a performance.
Fernando Andrade foi outro transeunte que parou para assistir à performance da manhã. Aproveitou para dar os parabéns à organização pela iniciativa que, no seu entender, atrai a atenção dos residentes e de quem nos visita. “Isto é bom tanto para nós como para os turistas que estão de visita à Madeira”, disse.
Além disso, considerou importante os artistas de fora, envolvidos na iniciativa, trazerem um pouco daquilo que é feito pelo mundo. “Este intercâmbio cultural é benéfico para todos os participantes”, opinou.
Às 13h00, será a vez de TEI TEI, de Itália, subir ao palco, mantendo a animação no centro da cidade.
Durante a tarde, o programa prossegue com Man in Bubble, às 15h30, na Praça Central. A companhia Bubble on Circus apresenta uma proposta que combina bolas de sabão, magia, marionetas, poesia e circo, recorrendo ao teatro físico para despertar a imaginação e criar momentos de interação com o público. Com espectáculos destinados a todas as idades, a companhia conta com um percurso internacional que a levou a apresentar as suas produções em dezenas de países.
Às 16h30, a programação muda-se para o Largo da Sé, onde Ofélia ‘En Point’ apresenta a sua performance. O dia termina na Praça Central, às 18h30, com Moving Zen, artista proveniente de Taiwan, que integra o conjunto de propostas internacionais desta edição.
Amanhã, sábado, 31 de Outubro, a animação regressa logo pela manhã. Às 10h30, Dolce Salato, de Itália, abre a programação na Praça Central, seguindo-se a Batucada, às 11h30. Ao meio-dia, as atenções voltam-se para Karcocha, o artista chileno que regressa ao Madeira Street Arts Festival um ano depois da sua estreia na Região, cuja actuação está marcada para o Cais do Funchal.
Entre as 13h00 e as 15h00, as Estátuas Vivas vão ocupar vários pontos do Funchal, nomeadamente Fernão de Ornelas, Avenida Arriaga, Largo do Chafariz e Mercado dos Lavradores. A iniciativa convida quem circula pelas ruas a descobrir estas performances artísticas em diferentes espaços da cidade, reforçando a presença da arte no quotidiano.
A programação de sábado inclui também várias actividades ligadas à cultura urbana. Às 14h30, realiza-se um workshop de DJ com Welk, no Largo da Restauração, seguindo-se, às 15h00, a actuação de MixFX & Eco Man, na Rua Fernão de Ornelas.
Um dos destaques da tarde será o Madeira Street Battle, que decorre entre as 15h30 e as 20h30, no Largo da Restauração.
O programa de workshops prolonga-se até à noite, com hip-hop com Rony, entre as 17h00 e as 19h00, no Jardim Municipal; graffiti com TIMEQ, às 18h00, no Largo da Restauração; beatbox com MixFX, às 19h00, no mesmo local; e breakdance com Bboy Pesto, entre as 19h00 e as 21h00, também no Jardim Municipal.
Ao longo de dois dias, o festival transforma diferentes espaços da cidade em palcos ao ar livre, convidando residentes e visitantes a parar, assistir e participar nas diversas propostas artísticas.