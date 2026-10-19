Seguro recebeu Aga Khan V com quem reafirma "amizade e sólida parceria"

O Presidente da República, António José Seguro, recebeu hoje o príncipe Aga Khan V, imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas, com quem reafirmou o empenho numa "relação de amizade e sólida parceria".

A Presidência da República divulgou hoje, através de uma nota escrita, que o chefe de Estado recebeu em audiência, no Palácio de Belém, em Lisboa, o príncipe Rahim Aga Khan V, 50.º imã dos muçulmanos xiitas ismaelitas e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento.

"O encontro permitiu reafirmar o empenho mútuo no contínuo estreitamento da relação de amizade e sólida parceria entre Portugal e o Imamat Ismaili, bem como trocar impressões sobre a cooperação existente em vários setores e geografias, em prol da paz, do desenvolvimento inclusivo e de uma cultura de tolerância, solidariedade e respeito pela dignidade humana", lê-se na nota.

Nesta nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet assinala-se que o Imamat Ismaili, entidade supranacional liderada pelo príncipe Aga Khan, "tem a sua sede em Lisboa desde 2015" e que a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento "tem atividade em Portugal há mais de 40 anos, através da Fundação Aga Khan".

O príncipe Rahim Aga Khan V sucedeu ao seu pai, Karim Al- Hussaini Aga Khan IV, que morreu em fevereiro do ano passado, aos 88 anos, em Lisboa, e tornou-se o 50.º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas.